Проломил шумозащитный барьер и уничтожил свой автомобиль житель Бердска
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Проломил шумозащитный барьер и уничтожил свой автомобиль житель Бердска

10:59:2611/15/2019
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ДТП произошло сегодня, 15 ноября, в начале десятого утра на бердском участке трассы Р-256.

— Я просто перестраивался из одного ряда в другой.

К счастью, кульбит на трассе для самого «гонщика», жителя Бердска, обошёлся без травм. Сотрудников ГИБДД на место происшествия он вызвал и в ожидании их приезда отогревался в ближайшем автомагазине.

По мнению автомобилистов, разбитая иномарка восстановлению не подлежит. Ущерб за пролом в шумозащите теперь придётся подсчитывать специалистам Росавтодора. Судя по фото — он будет значительный.

Источник: svidetel24.info

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