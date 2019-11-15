Проломил шумозащитный барьер и уничтожил свой автомобиль житель Бердска

ДТП произошло сегодня, 15 ноября, в начале десятого утра на бердском участке трассы Р-256.
ДТП произошло сегодня, 15 ноября, в начале десятого утра на бердском участке трассы Р-256.
— Я просто перестраивался из одного ряда в другой.
К счастью, кульбит на трассе для самого «гонщика», жителя Бердска, обошёлся без травм. Сотрудников ГИБДД на место происшествия он вызвал и в ожидании их приезда отогревался в ближайшем автомагазине.
По мнению автомобилистов, разбитая иномарка восстановлению не подлежит. Ущерб за пролом в шумозащите теперь придётся подсчитывать специалистам Росавтодора. Судя по фото — он будет значительный.