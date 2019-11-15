В пивной бар незаконно превращает гараж бизнесмен в Микрорайоне Бердске

Переделывает гараж в пивной бар-магазин предприимчивый бизнесмен на ул. Первомайской 127/1 в Бердске. Этим фактом возмущены жители микрорайона Космического.
— Рядом детские площадки, жилые дома. Вывеска «магазина» висит, работа кипит полным ходом. Но рассадник выпивающих людей нам в центре микрорайона не нужен! — уверен бердчанин Владимир, владеющий квартирой в микрорайоне. Свою позицию он высказал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 ноября.
Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», возле жилых домов застройщик построил ЦТП и гараж рядом с ним. Разрешенный вид использования земли — исключительно гараж и ЦТП. Житель Бердска в статусе физического лица выкупил гараж площадью 66,5 квадратных метров у застройщика. А чуть позже сдал его в аренду ИП.
Магазин, он же бар, еще не открыт. Но гараж уже подвергся значительным изменениям. Внутри появились барная стойка, гриль оборудование, интерьер, говорящий о том, что здесь можно будет «расслабиться».
В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова сообщила, что администрация города уже давно взяла на особый контроль историю с гаражом, превращающимся в пивной бар.
— Цель вида разрешенного использования земельного участка — неизменна. Если даже земля находится в собственности. Собственник данного гаража сдал его в аренду юридическому лицу. А тот принял решение открыть в этом гараже магазин-кафе по продаже алкогольной продукции. В администрацию поступали обращения от граждан, проживающих рядом. Их этот факт действительно не устраивает. Мы проведели ряд обследований, договор аренды земельного участка действительно с разрешенным использованием — для ЦТП и гаража. Нового ничего не дано. Мы направили запрос в Роспотребнадзор, управление федеральной службы госрегистрации о том, что возможно ли использовать данный гараж под размещение кафе и магазина. Все ответы мы получили, собрали пакет документов и направили в прокуратуру Бердска, — рассказала 15 ноября Жанна Сергеевна.
Стоит отметить, что гараж находится в зоне Ж-4 — жилой застройки в 5-10 этажей. Здесь тоже существуют ограничения: на этой земле можно размещать сквер, спортивные или детские площадки. Но не в коем случае пивной магазин.
Арендатор и собственник земельного участка уже побывали на приеме у чиновников, где им объяснили: землю и объект можно использовать только по целевому назначению. Было высказано предостережение — открывать магазин продуктов питания запрещено. В противном случае, власть примет меры административного характера по отношению к бизнесменам.
— Если арендатор принимает на себя обязательства по договору, то он несет полную ответствовать за свои действия. Кроме того, согласно российскому законодательству об обороте спирта и алкоголя, существует требования к розничной торговле алкогольными напитками. Там четко прописано: где можно ее реализовать, а в каких местах она запрещена, — объяснила вице-мэр Бердска.
До момента открытия магазина, власть Бердска может вынести только предостережение об исполнении земельного кодекса. Специалисты администрации примут участие в осуществлении земельного муниципального контроля.
— Реализации алкоголя пока нет, об официальном открытии магазина собственник и арендатор земли не заявляли. Но вывеска есть. На это мы глаза закрывать не будем, — заверила Жанна Шурова.