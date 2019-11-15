В пивной бар незаконно превращает гараж бизнесмен в Микрорайоне Бердске

Жители микрорайона Космического возмущены тем, что рядом с их домами может появиться увеселительное заведение. Использовать гараж можно только по его прямому назначению. Власть города не намерена закрывать глаза на этот факт.

Жители микрорайона Космического против пивного бара среди жилых домов

Переделывает гараж в пивной бар-магазин предприимчивый бизнесмен на ул. Первомайской 127/1 в Бердске. Этим фактом возмущены жители микрорайона Космического.

— Рядом детские площадки, жилые дома. Вывеска «магазина» висит, работа кипит полным ходом. Но рассадник выпивающих людей нам в центре микрорайона не нужен! — уверен бердчанин Владимир, владеющий квартирой в микрорайоне. Свою позицию он высказал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 ноября.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», возле жилых домов застройщик построил ЦТП и гараж рядом с ним. Разрешенный вид использования земли — исключительно гараж и ЦТП. Житель Бердска в статусе физического лица выкупил гараж площадью 66,5 квадратных метров у застройщика. А чуть позже сдал его в аренду ИП.

Магазин, он же бар, еще не открыт. Но гараж уже подвергся значительным изменениям. Внутри появились барная стойка, гриль оборудование, интерьер, говорящий о том, что здесь можно будет «расслабиться».

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова сообщила, что администрация города уже давно взяла на особый контроль историю с гаражом, превращающимся в пивной бар.

— Цель вида разрешенного использования земельного участка — неизменна. Если даже земля находится в собственности. Собственник данного гаража сдал его в аренду юридическому лицу. А тот принял решение открыть в этом гараже магазин-кафе по продаже алкогольной продукции. В администрацию поступали обращения от граждан, проживающих рядом. Их этот факт действительно не устраивает. Мы проведели ряд обследований, договор аренды земельного участка действительно с разрешенным использованием — для ЦТП и гаража. Нового ничего не дано. Мы направили запрос в Роспотребнадзор, управление федеральной службы госрегистрации о том, что возможно ли использовать данный гараж под размещение кафе и магазина. Все ответы мы получили, собрали пакет документов и направили в прокуратуру Бердска, — рассказала 15 ноября Жанна Сергеевна.

Стоит отметить, что гараж находится в зоне Ж-4 — жилой застройки в 5-10 этажей. Здесь тоже существуют ограничения: на этой земле можно размещать сквер, спортивные или детские площадки. Но не в коем случае пивной магазин.

Арендатор и собственник земельного участка уже побывали на приеме у чиновников, где им объяснили: землю и объект можно использовать только по целевому назначению. Было высказано предостережение — открывать магазин продуктов питания запрещено. В противном случае, власть примет меры административного характера по отношению к бизнесменам.

— Если арендатор принимает на себя обязательства по договору, то он несет полную ответствовать за свои действия. Кроме того, согласно российскому законодательству об обороте спирта и алкоголя, существует требования к розничной торговле алкогольными напитками. Там четко прописано: где можно ее реализовать, а в каких местах она запрещена, — объяснила вице-мэр Бердска.

До момента открытия магазина, власть Бердска может вынести только предостережение об исполнении земельного кодекса. Специалисты администрации примут участие в осуществлении земельного муниципального контроля.

— Реализации алкоголя пока нет, об официальном открытии магазина собственник и арендатор земли не заявляли. Но вывеска есть. На это мы глаза закрывать не будем, — заверила Жанна Шурова.