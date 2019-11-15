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Как защитить свои права в сфере каршеринга и такси, расскажет Роспотребнабзор

15:30 15.11.2019 Фото: pixabay.com
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До 25 ноября можно задать свои потребительские вопросы по бесплатному телефону.

Как защитить свои права в сфере каршеринга и такси, расскажет Роспотребнабзор
Каршеринг набирает популярность

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области возобновляет работу «горячей линии» (тел. 8-800-350-5060) по вопросам защиты прав потребителей в сфере услуг такси и каршеринга, которая проводится с 11 по 25 ноября 2019 г.

В рамках проводимой «горячей линии» потребители могут получить консультации по защите прав потребителей при оказании услуг перевозки автомобильным транспортом.

Услуги каршеринга, то есть краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой тарификацией, в настоящее время пользуются спросом у населения, главным образом, для коротких внутригородских поездок.

Данная сфера отношений урегулирована Законом РФ «О защите прав потребителей» «Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильного транспортом и городским наземным электрическим транспортом», утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 №112.

Полномочия Управления по осуществлению контроля (надзора) в области услуг перевозок сводятся к проверке соблюдения обязательных требований по предоставлению потребителю необходимой и достоверной информации об услуге, в том числе, о ее исполнителе, цене и условиях приобретения услуги, условиях эффективного и безопасного использования услуги.

Телефон «горячей линии» (8-800-350-5060) работает каждый рабочий день с 10-00 до 17-00 (кроме пятницы), без перерыва, в пятницу — с 10-00 до 16-00.

Звонок по телефону: 8-800-350-5060 бесплатный из любого населенного пункта страны.

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