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У декана-Наполеона Соколова нет денег на оплату адвоката

17:15 15.11.2019 Фото: pixabay.com
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«Скромный гонорар» защитнику выплатили коллеги историка. Хотя Соколов, выразил желание оказать материальную поддержку семье убитой им аспирантки.

У декана Наполеона Соколова нет денег на оплату адвоката
Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката

Адвокатскую защиту историку и экс-доценту СПбГУ Олега Соколова, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, оплатили коллеги учёного, сообщил адвокат Александр Почуев.

«У Соколова нет денег даже на защиту в данный момент. Я защищаю его на основании соглашения. У меня скромный адвокатский гонорар, который мне выплатили его знакомые — историки», — рассказал журналистам Почуев.

Также он добавил, что Соколов хочет оказать материальную поддержку семьи Ещенко и поучаствовать в организации похорон.

«Материальная продержка — это не попытка откупиться, это желание Олега Валерьевича (Соколова — ред.). Сейчас мы не знаем, как это сделать, так как не знаем телефонов, потому просим через СМИ родственников по возможности связаться со мной для решения этого вопроса», — сказал Почуев.

Ранее Октябрьский районный суд вынес решение об аресте историка сроком до 8 января 2020 года.

На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте. Ранее адвокат сообщил, что подал апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения.

По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.

Источник: РИА Новости

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