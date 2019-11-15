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Шок брака: 8 пар поженились в 18-градусный мороз в Бердске

15:45 15.11.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Одна пара передумала связывать себя узами брака. Остальным не важно, в какое время года играть свадьбу.

Шок брака: 8 пар поженились в 18 градусный мороз в Бердске
Светлана и Алексей Агеевы встречались два года

15 ноября особенно холодно. На улице -18. Укрываясь от ветра, сибиряки быстрыми пробежками спешат по делам, а я тороплюсь в ЗАГС. Сегодня первая регистрация намечена на 9.40.

На вопрос: «Почему именно зимой решили отправиться в ЗАГС?», невеста ответила, что неважно, какая погода:
— Мне все равно, что за окном зима или лето. Свадьба — это хорошо!

Светлана и Алексей Агеевы встречались два года. Как призналась новоиспеченная жена, они с супругом понимают друг друга с полувзгляда.

— Чтобы прожить долго и счастливо, нужно любить друг друга, оберегать. Хорошо, если женщина умеет готовить, убирать и ей нравится это делать, — рассказала супруга.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист бердского отдела ЗАГС Дарья Скоромных, 15 ноября должны было пожениться 9 пар, но одна передумала.

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