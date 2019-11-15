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Пока не сбили ребенка: горожане просят обнести забором детскую поликлинику №2 Бердска

18:30 15.11.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Вокруг ездят автомобили на большой скорости. Заведующая детскими поликлиниками Ирина Ткаченко уточнила, что дать денег на ограду может только минздрав. Поликлиника в Микрорайоне откроется после ремонта 19 ноября.

Пока не сбили ребенка: горожане просят обнести забором детскую поликлинику №2 Бердска
Бердчане просят поставить забор у детской больницы №2
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Пока не сбили ребенка: горожане просят обнести забором детскую поликлинику №2 Бердска

Пока не сбили ребенка: горожане просят обнести забором детскую поликлинику №2 БердскаВместо Надежды Шахатовой начмедом горбольницы Бердска назначен онкоуролог Марат ЗариповЕщё 40 новостей

Просят забор у детской поликлиники №2 Бердска жители города. Горожане обращались в рубрику «Народные новости» «Курьер. Среда. Бердск». Также читатель написал комментарий к публикации о том, что больница после ремонта откроется 19 ноября.

— Сделайте забор вокруг поликлиники на микрорайоне, надоели эти машины уже. Пока не собьют какого нибудь школьника, будут носиться по тротуару, — написал читатель 15 ноября.

Заведующая детскими поликлиническим отделением Ирина Ткаченко сообщила, что больницы Бердска финансируются из министерства здравоохранения Новосибирской области. И только там могут принять решение, будут ли деньги на ограждение.

— Финансирование ведется из минздрава, — уточнила Ирина Александровна 15 ноября.

«Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в министерство здравоохранения региона, о возможности поставить забор к поликлинике №21. Читайте подробности в ближайшее время.

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