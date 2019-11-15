Кредитная кабала и финансовая пирамида: 166 «черных кредиторов» нашел в Сибири Банк России

Банк России обнаружил в Сибири «черных кредиторов»

Банк России раскрыл в Сибирском федеральном округе, Забайкальском крае и Бурятии 166 нелегальных участников финансового рынка. Большинство нелегалов, свыше 80%, занимались незаконной выдачей потребительских займов населению, 17 компаний вели незаконную ломбардную деятельность, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

«Черные кредиторы» использовали в названиях своих фирм такие наименования, как «микрофинансовая» и «микрокредитная компания», вводя в заблуждение потенциальных заемщиков.

Кроме того, в Омской области и Хакасии выявлены организации с признаками финансовой пирамиды. По данным начальника отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрея Шепелева, количество выявленных нелегальных участников финансового рынка выросло на 20% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.