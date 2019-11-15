Мертвой нашли пропавшую 5-летнюю девочку в Крыму. Отчим признался в убийстве

Исчезнувшую девочку двое суток искали полицейские и волонтеры. Задержанный отчим показал, где закопал тело. Чтобы создать себе алиби, он попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство.

В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки

Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

13 ноября житель села Кропоткино заявил в полицию об исчезновении падчерицы. По его словам, это произошло накануне: он вместе с младшим сыном уехал по делам, а девочку запер дома. Когда он вернулся, дверь была открыта, а девочки дома не оказалось. Следов взлома при этом не было. Ребенка искали более 200 человек, но поиски не дали результата.

В ходе следствия сотрудники СК установили, что отчим причастен к убийству ребенка. На допросе он признался в преступлении, а затем показал, где спрятал ее тело.

Как выяснили следователи, мужчина убил падчерицу 12 ноября, вывез ее тело из дома и закопал. Затем, чтобы создать себе алиби, он «забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство». Но сделать это ему не удалось. Вернувшись домой, он заявил в полицию об исчезновении падчерицы.

Против мужчины возбудили уголовное дело об убийстве и сокрытии тела. В ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемому обвинения и просить суд о заключении его под стражу.