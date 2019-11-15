Путин: Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?



При этом российский лидер напомнил, что Москва заявляла о готовности к достижению любых соглашений с Киевом при участии Еврокомиссии.

Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, «Нафтогаз» новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с «Газпромом» по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.



«Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях. Опять «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде < …>. Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?» — сказал президент.

При этом он отметил, что Россия готова к заключению соглашений по любому законодательству. «Если Украина успеет у себя имплементировать европейское законодательство < …>. Смогут они это сделать в оставшийся период времени — ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных рисках для транзита газа через Украину в условиях истечения текущего контракта 31 декабря.

Путин подчеркнул, что Россия заявляла о готовности к достижению любых соглашений с Украиной при участии Еврокомиссии.

«Украина хочет по украинским законам это отрегулировать? Пожалуйста! Мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство. Мы готовы, пожалуйста», — сказал президент.

Вопрос цены и реверса

При этом российский лидер подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с Украиной как по транзиту, так и по поставкам ей газа, при этом его цена может быть ниже текущей на 25%.

«Есть там такие угрозы или нет по поводу прекращения транзита, мы уже много раз говорили, мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы < …>. Но мы же говорили о том, что если напрямую поставлять, то мы можем снизить цену на 25%», — сказал он.

Путин подчеркнул, что никакой реверс российского газа на Украину практически невозможен.

«Хочу, чтобы всем было понятно, невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы в другую. Чушь это, понимаете? Сапоги всмятку. Это нереально абсолютно. Мы знаем, как это технологически делается. Заходит, потом через лупинг, обходную трубу, назад его качают. Это же советская труба, вот она идет транзитная, а от нее ответвления на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, как будто это из Европы пришло. Это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы не обострять ситуацию», — отметил президент.

Он напомнил, что вопрос цены газа для Украины обсуждался на встрече лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«В свое время приезжал господин Медведчук и Бойко, встречались с председателем правительства России. И Медведев их спросил тогда: ну вам-то что, вы же не входите в правительство и вряд ли войдете? Ответ был такой, зрелый абсолютно. Они сказали: для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получал газ более дешевый. На 25%, на четверть! Если мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы. Я считаю, что это реальная зрелая политическая позиция в интересах граждан Украины», — сказал Путин.

Газовый вопрос

В конце 2008 года Киев и Москва не смогли завершить разработку нового соглашения о поставках российского газа на Украину. В результате «Газпром» должен был прекратить поставки, но продолжал транзит необходимых объемов газа для выполнения своих обязательств перед европейскими потребителями. «Нафтогаз» начал отбирать часть транзитного газа, что привело к самому серьезному прерыванию поставок газа в Европу в истории в самый разгар зимы. Заключенный в экстренном режиме в начале 2009 года контракт на поставки газа на Украину и транзит через ее территорию в ЕС истекает 31 декабря 2019 года.

Сейчас Россия, Еврокомиссия и Украина ведут консультации по транзиту газа с 2020 года. Однако диалог осложняют судебные разбирательства между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Москва предлагает «пакетное решение», которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 года.

Следующий раунд трехсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года запланирован на конец ноября.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Источник: ТАСС