Самый дорогой автомобиль за 8,4 млн рублей и мощностью 560 л/с разъезжает по дорогам в Бердске

Роскошные автомобили в Бердске — не редкость

Каждый автомобилист мечтает владеть роскошной малышкой, ловко лавирующей между потоком автомобилей на городских дорогах или автобанах. У некоторых жителей Бердска мечты воплощаются в реальность. «Курьер. Среда. Бердск» создал рейтинг самых дорогих автомобилей за последние три года, владельцами которых являются бердчане.

Стоит отметить, что собственникам роскошных иномарок приходится ежегодно платить круглую налоговую сумму. В нашем рейтинге представлены автомобили с лошадиной силой от 560 до 333 лошадиных сил. Таким количеством лошадок обладают поистине великолепные и легкие в управлении автомобили. Например, Audi RS7 Sportback, Porsche Panamera Turbo S, Chevrolet Corvette Z06, Mercedes Benz AMG GT S, BMW M5. И так, приступим.

2016 год

На первом месте в рейтинге самых дорогих автомобилей оказался автомобиль с лошадиной силой 560. Его стоимость 8 400 000 рублей. В 2016 году собственник авто заплатил налог за свою малышку в размере 168 000 рублей. На втором месте расположился автомобиль с 558 л/с. Его стоимость — 8 370 000 рублей.Налог на этот автомобиль составил 167 400 рублей. На третьем месте расположился автомобиль со стоимостью 8 098 000 рублей. Под капотом этой машины резвится табун из 539 лошадей, а размер налога — 80 985 рублей.

Четвертую строчку нашего рейтинга поделили два автомобиля с мощностью двигателя в 510 л/с. Стоимость каждого — 7 650 000 рублей. На пятом месте расположился суперкар стоимостью 6 075 000 рублей с мощностью в 405 л/с. На шестом месте оказался автомобиль стоимостью 5 820 000 рублей. На седьмом — авто оцененный в 5 505 000 рублей. Нижние строчки рейтинга заняли автомобили стоимостью 4 462 500 рублей и 4 995 000 рублей. Их владельцам пришлось заплатить налог за удовольствие обладать дорогим автомобилем в размере 64 935 рублей.

2017 год

В 2017 году некоторые жители Бердска ощутили экономический кризис в стране и обзавелись новенькими автомобилями. Но на первом месте все также находился автомобиль за 8 400 000 рублей. Следом за ним — машина стоимостью 8 370 000 рублей. На третьем месте расположился суперкар стоимостью в 8 098 000 рублей.

Четвертое место заняли три автомобиля стоимостью 7 650 000 рублей. На пятом месте — автомобиль оцененный в 7 620 000 рублей. Шестое место по праву занял автомобиль стоимостью в 6 840 000 рублей. Нижние строчки нашего рейтинга заняли автомобили стоимостью 5 505 000 рублей, 4 278 000 рублей.

2018 год

В рейтинге самых дорогих автомобилей Бердска в 2018 году не произошли кардинальные изменения. Первые строки топ-листа по-прежнему занимают иномарки стоимостью в 8 400 000 рублей, 8 370 000 и 8 098 000 рублей.

На четвертом месте оказался автомобиль стоимостью 6 840 000 рублей. На пятом — суперкар оцененный в 6 525 000 рублей. На шестом месте расположился автомобиль стоимость 6 375 000 рублей. А на седьмом, с небольшим отрывов от предыдущей строчки рейтинга, оказался автомобиль стоимостью 6 286 500 рублей.

Последние строчки нашего рейтинга занимают автомобили стоимостью 4 995 000 и 3 937 рублей.