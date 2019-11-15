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Полицейские пытали противогазом до смерти подростка из-за украденного велосипеда в Бурятии

18:45 15.11.2019 Фото: pixabay.com
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17-летний юноша захлебнулся рвотными массами. Пятерым полицейским через три года огласили приговор — от 3 до 8 лет лишения свободы. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Полицейские пытали противогазом до смерти подростка из за украденного велосипеда в Бурятии
На голову Кобелева полицейские надели противогаз

Верховный суд Бурятии приговорил пятерых полицейских к срокам от трех лет условно до восьми лет лишения свободы по делу о пытках и гибели 17-летнего Никиты Кобелева. Об этом «Новой газете» сообщил юрист Роман Сукачев, сотрудничающий с «Зоной права».

По версии следствия, летом 2016 года полицейские задержали Кобелева и его 18-летнего друга по подозрению в краже велосипедов. Как рассказывала «Медиазона», силовики отвели юношей в подвал одного из полицейских зданий, где избили их, требуя признательных показаний.

На голову Кобелева полицейские надели противогаз, один из них сел на подростка и сдавил трубку забора воздуха. В результате юношу стошнило, он сделал вздох и умер от попадания в легкие инородной субстанции.

Как передает юрист, основного обвиняемого — Андрея Павлова — приговорили к восьми годам лишения свободы. Анатолию Олоктонову назначили четыре года колонии, Валентину Смолину и Тумэну Манибадраеву — три года лишения свободы, Сергея Плотникова приговорили к трем годам условно. Полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК).

Источник: Новая газета

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От редакции

Беспредел?

С. Кубышев, 15 ноября 2019 19:58
Превышение должностных полномочий с применением насилия - это терроризм. Но у нашего "гуманного" правосудия, это всего лишь, обычное, очередное превышение должностных полномочий. Ну а насилие? Это так, издержки профессии.

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