Понятие общего имущества супругов предложили уточнить в Семейном кодексе депутаты

Депутаты предложили уточнить в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов

Главы двух думских комитетов — по госстроительству и законодательству, а также по вопросам семьи, женщин и детей — Павел Крашенинников и Тамара Плетнева в четверг внесли в Госдуму законопроект о закреплении в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов, которое предусматривает его раздел в случае развода в рамках одного судебного разбирательства. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты.

Как пояснил журналистам Крашенинников, сегодня имущество супругов «рассматривается не как цельный имущественный комплекс, включающий вещи, имущественные права и общие долги супругов, а как набор отдельных объектов». «В результате судами многократно рассматриваются споры о разделе имущества одних и тех же супругов», — добавил он. В связи с этим авторы предлагают закрепить в кодексе «положение о том, что общее имущество супругов представляет собой совокупность всех активов и пассивов, нажитых супругами в браке».

«Чтобы не рассматривать многократно судебные споры о разделе имущества одних и тех же супругов, законопроектом предлагается установить правило, что делится сразу все общее имущество супругов в долях. Такое правило предусматривается не только для раздела в судебном порядке, но и для соглашений супругов о разделе общего имущества — определять доли каждого их них во всем общем имуществе», — добавил Крашенинников.

Также предусмотрено, что совершение сделок по отчуждению общего имущества без согласия второго супруга является основанием для уменьшения размера доли в общем имуществе, причитающейся супругу-отчуждателю. Делается это в связи с тем, что зачастую один из супругов лишен возможности защитить свои имущественные интересы, «так как эти сделки могут быть оспорены им только при доказанной недобросовестности третьего лица», уточнил Крашенинников.

Законопроект также меняет нынешнюю практику, когда суды могут признавать недействительными брачные договоры, если одна из сторон оказывается «в крайне неблагоприятном положении». Депутаты предлагают исключить возможность широкого толкования признания брачного договора недействительным. «Тем самым будет обеспечено действие принципа «договоры должны соблюдаться», — подчеркнул Крашенинников. При этом законопроект не отменяет право одного из супругов на предъявление требования о признании брачного договора недействительным в случаях, когда он оказался кабальной сделкой.

Защита при банкротстве

Предлагается также изменить процедуру при банкротстве супругов. Сейчас при наступлении банкротства одного из супругов распродается все имущество семьи. «Тот супруг, который не является должником, даже не вправе выкупить свою долю в общем имуществе. Он вынужден терпеть продажу всего имущества с публичных торгов», — сказал Крашенинников. В связи с этим предлагается сначала выделять долю супруга-должника в общем имуществе, а затем начинать взыскание.

Законопроектом дополняется процедура банкротства физических лиц правилами о возможности совместного банкротства супругов, имеющих общие долги. Это будет возможно по их заявлению.