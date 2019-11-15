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Недвижимость / Общество

Не желаете приобрести? 11 миллионов стоит квартира с круглой гостиной в Барнауле

16:53 15.11.2019 Фото: Авито
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Круглая гостиная с четырьмя окнами и двумя входами, гидромассаж, кухня 55 квадратов, погреб, балкон, огромная двухсекционная прихожая, два санузла, сауна — и это далеко не все, что есть в квартире.

Не желаете приобрести? 11 миллионов стоит квартира с круглой гостиной в Барнауле

В Барнауле продают необычную элитную квартиру

В ЖК «Три богатыря» на пр. Ленина в Барнауле продают квартиру в 210 квадратов с девятью окнами на три стороны. Одна только кухонная зона по площади сопоставима с среднестатистической «двушкой».

Среди особенностей жилья наличие круглой гостиной с четырьмя окнами и двумя входами. Всего в квартире девять окон (даже в коридоре) и трехметровые потолки.

Общая площадь кухонной зоны, которая включает мини-бар и столовую, составляет 55 кв. м.

Также есть четыре изолированные комнаты, гардеробная, кладовая, погреб, балкон огромная двухсекционная прихожая, два санузла, в обоих из которых есть биде.

Кроме этого имеется ванная комната с гидромассажем и душевой кабиной, а также отдельное помещение с сауной.

Цена объекта — 11 млн рублей.

Источник: Аltapress.ru

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