2,2 млн кв. метров жилья отремонтировали по программе капремонта в 2019 году в Новосибирской области

Это больше, чем в 2018-м. Работами в рамках реализации трехлетнего плана программы капремонта были охвачены все крупные населенные пункты региона. За три года на эти цели было направлено порядка 2 млрд рублей.

Для сохранения нормативного состояния жилья в регионе ежегодно должно ремонтироваться порядка 600 домов

В Новосибирской области под контролем регионального МинЖКХ в 2019 году капитально отремонтировано на 72 тысячи квадратных метров жилья больше, чем в 2018 году, но темпы капремонта необходимо усиливать, уверены в региональном профильном министерстве.

Представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и регионального Фонда ЖКХ проинспектировали исполнение работ по комплексному капитальному ремонту в многоквартирном доме (МКД) по ул. Ленина, 53 в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в Новосибирске.

Как подчеркнул в ходе осмотра объекта начальник управления жилищной политики и развития жилищно-коммунального хозяйства МинЖКХ Новосибирской области Алексей Нечунаев, в текущем году в регионе выдерживаются достаточно высокие темпы капитального ремонта по краткосрочным программам, однако реестр МКД для включения в программу капремонта регулярно пополняется.

«В текущем году в регионе будет отремонтировано порядка 640 МКД – это меньше чем в прошлом году, так как ранее в программу были включены дома более ранних годов постройки, небольшой площади и невысокой этажности, их быстрее делали, – прокомментировал Алексей Нечунаев. – В 2019 году в большом объеме приступили к ремонту 9-10 этажных домов, поэтому площадь капремонта, сроки выполнения работ, количество видов работ, а также количество отремонтированных квадратных метров увеличивается. Если в 2018 году произведен капремонт менее чем на 2 млн 95 тысячах квадратных метров, то в 2019 году отремонтировано уже более 2 млн 167 тысяч метров квадратных. В настоящее время наша задача – увеличивать темпы проведения работ, чтобы поддерживать жилой фонд региона в комфортном состоянии».

В настоящее время в Новосибирской области завершается реализация очередного краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД) на 2017-2019 годы, ведется формирование плана работ на очередной период. За прошедшие три года был проведен капитальный ремонт 4 434 конструктивных элементов, в 2019 году был проведен ремонт 1377 конструктивных элементов.

Одним из позитивных примеров проведения работ является дом по ул. Ленина, 53 в Новосибирске, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Данный многоквартирный дом 1935 года постройки включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п. На объекте выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, канализования и водоотведения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, электроснабжения, подвальных помещений, фасада. В настоящее время работы, в которых активное участие принимали жители, полностью завершены.

Как подчеркивает первый заместитель исполнительного директора Фонда ЖКХ региона Дмитрий Кулешов, активное участие жителей в проведении качественного и своевременного капитального ремонта позволяет дольше сохранять жилищный фонд от обветшания.

«Для того, чтобы у нас была максимально эффективно сбалансированная программа капремонта, должна быть не только адекватная стоимость квадратного метра, но и собираемость взносов на капремонт. В настоящее время собираемость достаточно высокая – более 90%», – отметил Дмитрий Кулешов.

Участники выездного мероприятия подчеркнули, что для сохранения нормативного состояния жилья в регионе ежегодно должно ремонтироваться порядка 600 домов и более. Работами в рамках реализации трехлетнего плана программы капремонта были охвачены все крупные населенные пункты Новосибирской области. За три года на эти цели было направлено порядка 2 млрд рублей.