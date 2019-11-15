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Недвижимость / Общество

Посуточную аренду квартир запретил премьер Медведьев

17:01 15.11.2019 Фото: pxhere.com
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Жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», — говорится в документе постановления правительства РФ.

Посуточную аренду квартир запретил премьер Медведьев
В России запретили посуточно сдавать квартиры туристам

В России запретили посуточно сдавать квартиры туристам. Согласно постановлению правительства РФ, опубликованному на портале правовой информации, отныне на предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях наложен запрет. Нововведение также коснется хостелов. Кроме того, россияне не могут открывать промышленные предприятия и религиозные организации в жилых строениях.

«Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности… Жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», — говорится в документе.

Источник: РИА Новости

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