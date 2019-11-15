Посуточную аренду квартир запретил премьер Медведьев

Жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», — говорится в документе постановления правительства РФ.

В России запретили посуточно сдавать квартиры туристам

В России запретили посуточно сдавать квартиры туристам. Согласно постановлению правительства РФ, опубликованному на портале правовой информации, отныне на предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях наложен запрет. Нововведение также коснется хостелов. Кроме того, россияне не могут открывать промышленные предприятия и религиозные организации в жилых строениях.

«Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности… Жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», — говорится в документе.

Источник: РИА Новости