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Провалившегося в полынью рыбака после часа в ледяной воде доставили в реанимацию ЦГБ Бердска

17:12 15.11.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Спасатели шли, ползли, проваливались в воду, чтобы спасти рыбака. Почти километр тащили его на спасательном круге до «скорой».

Провалившегося в полынью рыбака после часа в ледяной воде доставили в реанимацию ЦГБ Бердска
До берега спасатели добрались на автомобиле

Вызов на акваторию Бердского залива получили в 11-ом часу утра 15 ноября спасатели поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске. Из ЕДДС сообщили, что в районе железнодорожного моста тонет рыбак.

Группа из трех спасателей отправилась на место. К берегу они прибыли на автомобиле «ГАЗель». Дальше пошли пешком.

— Ползли, шли, проваливались. Льда-то еще практически нет. Обнаружили рыбака в 300 метрах от береговой полосы. Все это расстояние тащили его на спасательном круге до берега. И еще по берегу метров 500 — до машины скорой помощи. «Скорая» подъехала со стороны ул. Калинина. По грубым подсчетам мужчина в возрасте 50-60 лет пробыл в состоянии переохлаждения около часа, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

Пострадавший находится в реанимации бердской ЦГБ.

Сергей Козин обращается к любителям подледного лова:

— Выходить на лед, которого еще практически нет, крайне опасно. К тому же, сейчас выход на лед запрещен. Берегите свою жизнь!

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От редакции

Вы выходили на тонкий лед?

Аноним, 15 ноября 2019 19:13
Два дня уже муж на рыбалке... И ничего его не остановит...
Аноним, 15 ноября 2019 19:59
Просто таких спасать нужно за их собственный счет.Чтобы даже на кусок хлеба не осталось
Аноним, 15 ноября 2019 21:04
Штраф в пятёрочку за каждый случай. Или пребывание в реанимации с неделю.
Это варианты "торможения".

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