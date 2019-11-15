Родители платят за отсутствие ребенка без причины в детсадах Бердска, в Искитиме — нет

Если у вас нет справки или заявления, вы обязаны оплатить полностью день в детском саду. В Искитиме же оплачивается только фактическое пребывание ребенка. Такие разные постановления приняты мэрами городов.

За садик в Бердске платишь в зависимости от причин отсутствия ребенка

В Бердске нужно платить за отсутствие в детском саду, а в Искитиме нет. Такие разные правила приняты постановлением мэров города. Как уточнила «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления образования Бердска Жанна Тузова плата сохраняется даже при отсутствии ребенка, но если нет веских оснований.

— Если вы отсутствуете по справке, тогда родительская плата не берется. А если по личной инициативе, то платите. Мы же готовим для вас еду. Ждем вас, — сказала Жанна Леонидовна 14 ноября.

Начальник отдела правовой организационной работы Мария Богатова рассказала, что основанием для таких правил служит постановление мэра города Бердска Евгения Шестернина. Принято такое решение, потому что многие родители получали путевку, а потом не посещают детский сад. Тем самым они занимают место, которое может быть нужно намного больше другим детям.

— Сроки, когда нужно предупредить мы не ставили. Родители могут позвонить в детский сад утром и сообщить — мы не будем пару дней ходить, у нас так сложились семейные обстоятельства — это уже уважительная причина. Но это на короткий срок. А когда на длительный срок отсутствует — должно быть заявление от родителя, — уточнила Мария Николаевна 14 ноября.

В Бердске оплата 114 рублей один день. В том случае если заведующая и воспитатель не предупрежден, то оплачивается полностью.

— Если родители любыми средствами связи ставится в известность детский сад, то это уже уважительная причина, — подчеркнула Богатова.

В это же время в Искитиме оплачиваются только дни фактического пребывания. Главный бухгалтер управления образования Искитима Ольга Никулич рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что регламент оплаты основан на решении мэрии города Искитим Сергея Завражина.

— Оплачиваются дни фактического пребывания ребенка по постановлению администрации города Искитима. Также установлена плата 100 рублей за день. Что касается оснований для оплаты — уважительная причина или нет, это регламентируется внутренним распоряжением заведующей детского сада, — уточнила Ольга Николаевна 14 ноября.

Табель подается в бухгалтерию управления учреждением, там проставлены дни прибывания ребенка и по ним насчитывается оплата. Разные города, разные правила.