15.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Родители платят за отсутствие ребенка без причины в детсадах Бердска, в Искитиме — нет

17:53 15.11.2019, Алена Романцова Фото: pixabay
1 0

Если у вас нет справки или заявления, вы обязаны оплатить полностью день в детском саду. В Искитиме же оплачивается только фактическое пребывание ребенка. Такие разные постановления приняты мэрами городов.

Родители платят за отсутствие ребенка без причины в детсадах Бердска, в Искитиме нет
За садик в Бердске платишь в зависимости от причин отсутствия ребенка

В Бердске нужно платить за отсутствие в детском саду, а в Искитиме нет. Такие разные правила приняты постановлением мэров города. Как уточнила «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления образования Бердска Жанна Тузова плата сохраняется даже при отсутствии ребенка, но если нет веских оснований.

— Если вы отсутствуете по справке, тогда родительская плата не берется. А если по личной инициативе, то платите. Мы же готовим для вас еду. Ждем вас, — сказала Жанна Леонидовна 14 ноября.

Начальник отдела правовой организационной работы Мария Богатова рассказала, что основанием для таких правил служит постановление мэра города Бердска Евгения Шестернина. Принято такое решение, потому что многие родители получали путевку, а потом не посещают детский сад. Тем самым они занимают место, которое может быть нужно намного больше другим детям.

— Сроки, когда нужно предупредить мы не ставили. Родители могут позвонить в детский сад утром и сообщить — мы не будем пару дней ходить, у нас так сложились семейные обстоятельства — это уже уважительная причина. Но это на короткий срок. А когда на длительный срок отсутствует — должно быть заявление от родителя, — уточнила Мария Николаевна 14 ноября.

В Бердске оплата 114 рублей один день. В том случае если заведующая и воспитатель не предупрежден, то оплачивается полностью.

— Если родители любыми средствами связи ставится в известность детский сад, то это уже уважительная причина, — подчеркнула Богатова.

В это же время в Искитиме оплачиваются только дни фактического пребывания. Главный бухгалтер управления образования Искитима Ольга Никулич рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что регламент оплаты основан на решении мэрии города Искитим Сергея Завражина.

— Оплачиваются дни фактического пребывания ребенка по постановлению администрации города Искитима. Также установлена плата 100 рублей за день. Что касается оснований для оплаты — уважительная причина или нет, это регламентируется внутренним распоряжением заведующей детского сада, — уточнила Ольга Николаевна 14 ноября.

Табель подается в бухгалтерию управления учреждением, там проставлены дни прибывания ребенка и по ним насчитывается оплата. Разные города, разные правила.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вас устраивают правила оплаты?

Гость, 15 ноября 2019 18:15
Что за бред? Утром пишем воспитателю,что дома отсидимся -день оплачивается. Если же говорим,что заболели и будет справка,тогда не оплачивается. А чтобы ребенка забрать на пару дней,надо заявление написать,а потом еще и справку (если более 5 дней),что здоров. И тогда оплачиваться не будет.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСообщи, где торгуют смертью в Бердске. Анонимность гарантируется 24
21:00 15-11-2019
Сообщи, где торгуют смертью в Бердске. Анонимность гарантируется
Людям после 50 лет не хватает двух жизненно важных витаминов 6
20:30 15-11-2019
Людям после 50 лет не хватает двух жизненно важных витаминов
БердскЧто такое любовь? Как признаться в любви
20:15 15-11-2019
Что такое любовь? Как признаться в любви
Полицейские пытали противогазом до смерти подростка из-за украденного велосипеда в Бурятии 1
18:45 15-11-2019
Полицейские пытали противогазом до смерти подростка из-за украденного велосипеда в Бурятии
БердскШок брака: 8 пар поженились в 18-градусный мороз в Бердске
18:45 15-11-2019
Шок брака: 8 пар поженились в 18-градусный мороз в Бердске
БердскСуд отказал в иске к энергетикам в 2 млн рублей за разбитый нос пенсионерке в Бердске 2
18:30 15-11-2019
Суд отказал в иске к энергетикам в 2 млн рублей за разбитый нос пенсионерке в Бердске
БердскПока не сбили ребенка: горожане просят обнести забором детскую поликлинику №2 Бердска
18:30 15-11-2019
Пока не сбили ребенка: горожане просят обнести забором детскую поликлинику №2 Бердска
Измывались над больными стариками в домах престарелых Челябинской области
18:15 15-11-2019
Измывались над больными стариками в домах престарелых Челябинской области
Скворцова: 79 тыс. рублей составляет средняя зарплата российских врачей 4
18:00 15-11-2019
Скворцова: 79 тыс. рублей составляет средняя зарплата российских врачей
БердскРодители платят за отсутствие ребенка без причины в детсадах Бердска, в Искитиме - нет 1
17:53 15-11-2019
Родители платят за отсутствие ребенка без причины в детсадах Бердска, в Искитиме - нет