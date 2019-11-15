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Скворцова: 79 тыс. рублей составляет средняя зарплата российских врачей

18:00 15.11.2019 Фото: pixabay.com
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По ее словам, сейчас есть поручение президента о том, чтобы Министерство труда внесло изменения в Трудовой кодекс и передало Минздраву полномочия правительства определять необходимость создания отраслевых систем.

Скворцова: 79 тыс. рублей составляет средняя зарплата российских врачей
Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций с высшим медицинским или фармацевтическим образованием в России составляет 79 тысяч рублей, рассказала в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели, при отсутствии отраслевой оплаты труда. Этот тренд был взят c середины 2000-х годов, сейчас мы видим, что необходим возврат к отраслевой системе. В стране средний показатель зарплаты у врача 79 тысяч рублей, с 2014 года мы пытаемся рекомендовать правильную структуру заработной платы, потому что гарантированная часть, то есть оклад, не должен быть менее 55 процентов», — сказала Скворцова.

По ее словам, сейчас есть поручение президента о том, чтобы Министерство труда внесло изменения в Трудовой кодекс и передало Минздраву полномочия правительства определять необходимость создания отраслевых систем.

В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысячи рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Сумма похожа на правду?

Аноним, 15 ноября 2019 18:12
Сколько же на самом деле получают московские врачи в частных клиниках, если средняя по стране по 80тыс.? В Бердске 40.
Гость, 15 ноября 2019 18:31
От 200 и выше. Министерша наверное пару-тройку лямофф.
Андрей, 15 ноября 2019 19:20
Мы просто не занем всю правду. Видимо Сечин, Греф и Чубайс в конвертике по полтиннику со своих доплачивают.
Аноним, 15 ноября 2019 20:43
А может эта троица сама оформилась врачами?Ну чтоб среднюю по стране подтянуть...

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