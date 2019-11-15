Утонул 8-летний мальчик в затянутой тонким льдом реке Оми недалеко от берега

В Омске следователи выясняют обстоятельства гибели школьника. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Родителей с мальчиком не было.

Нахождение на льду реки может быть опасным

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в реке Омь в районе ул. 1-я Восточная в Омске 8-летнего мальчика, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, 14 ноября между 13 и 15 часами в реке Омь утонул второклассник, провалившийся под тонкий лед недалеко от берега. В момент происшествия отец мальчика был на работе, а мама – в больнице на стационарном лечении.

Проводятся следственные действия. В ходе расследования следователи установят все обстоятельства и причины трагедии.

Следователи просят всех граждан предостеречь детей от несчастных случаев на водоемах.