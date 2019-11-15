Измывались над больными стариками в домах престарелых Челябинской области

Из частного пансионата «Золотая осень» в Челябинске экстренно вывезли 54 пенсионеров, половина из которых лежачие. Они находились в антисанитарных условиях, им не оказывалась медпомощь. СК возбудил уголовное дело.

В Челябинской области нашли еще два сомнительных частных дома престарелых

В Челябинской области по поручению первого заместителя губернатора Ирины Гехт начались масштабные проверки частных домов для пожилых людей. Помимо пансионата в Челябинске заведения с сомнительными условиями содержания пенсионеров выявили в Магнитогорске.

«Поступил тревожный сигнал об угрозе жизни и здоровью пожилых людей, содержащихся в частном доме престарелых на территории Магнитогорска. Сегодня, 15 ноября, там пройдет выездная проверка. Подробности будут известны позднее», — рассказала Znak.com Ирина Гехт.

Речь идет даже не об одном, а о двух заведениях в Магнитогорске: частном пансионате медицинского центра «Рикон» и доме престарелых «Ветеран». Просьба провести в них внеплановую проверку поступила от главы Магнитогорска Сергея Бердникова.

Всего в Магнитогорске выявлено четыре подобных дома престарелых, не состоящих в реестре поставщиков социальных услуг.

Накануне из частного пансионата «Золотая осень» в Челябинске экстренно вывезли 54 пенсионеров, половина из которых лежачие больные. В заведении они находились в антисанитарных условиях, им не оказывалась медпомощь. Следственный комитет по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг ненадлежащего качества»).

В пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области сообщили, что проверки будут проведены во всех муниципалитетах. Ирина Гехт дала поручение о результатам доложить до 22 ноября этого года.

«Главам городских округов и муниципальных районов Челябинской области сегодня дано поручение в течение недели организовать выездную проверку всех негосударственных (частных) домов-интернатов (пансионатов) для граждан пожилого возраста инвалидов», — сообщили в минсоце.

«Прошу к проверке организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по уходу и содержанию граждан пожилого возраста и инвалидов на территории муниципальных образований, в качестве экспертов привлечь представителей органов госпожнадзора, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, инспекции по труду», — обратилась к главам первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Источник: znak.com