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Дачники смогут голосовать через интернет при проведении общих собраний

23:24 15.11.2019 Фото: pxhere.com
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Внутренние соцопросы показали, что большинство дачников, включая пенсионеров, пользуются интернетом и смогут голосовать онлайн. Это возможность без скандалов и нарушений провести общее собрание, в котором смогут принять участие все дачники.

Дачники смогут голосовать через интернет при проведении общих собраний

Дачники смогут голосовать онлайн, не приезжая на общие собрания

Минэкономразвития готовит поправки в 217-й закон о ведении садоводства и огородничества, которые позволят применять при проведении общих собраний процедуру электронного голосования. Внести поправки планируется в следующем году, сообщили «РГ» в Союзе садоводов России.

По словам председателя организации, члена Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олега Валенчука, сегодня любое решение общего собрания правомочно, если собрано не менее 50 процентов голосов членов садоводческого или огороднического товарищества. Но собрать такой кворум практически невозможно. «Для облегчения принятия важных решений и предлагается узаконить голосование через интернет, — подчеркивает Валенчук. — Причем это должно быть не просто нажатие кнопки на сайте, а онлайн-голосование авторизованных участников через личные кабинеты». Внутренние соцопросы показали, что большинство дачников, включая пенсионеров, пользуются интернетом и смогут голосовать онлайн.

Авторизация пользователей, по мнению Валенчука, позволяет исключить возможность накруток голосов. «Работа по созданию удобного и надежного механизма интернет-голосования начата в 2018 году во взаимодействии с правительством. Минэкономразвития, которое курирует садоводство, ведет разработку единой социальной сети для дачников, объединенной с сервисами электронного правительства. С помощью единой платформы председатель сможет оповещать членов своего СНТ о собрании, здесь же каждый садовод сможет при желании проголосовать», — уточняет депутат.

В Подмосковье в этом году электронное голосование уже было апробировано в СНТ Мытищ и Домодедово. «Все очень просто. Сначала председатель СНТ создает внутренний сайт для проведения голосований. Туда загружается реестр дачников с номерами их мобильных телефонов и адресами электронной почты. Председатель каждому дачнику создает личный кабинет и направляет к нему логин и пароль. Система защищена в соответствии с законом о персональных данных», — рассказал «РГ» разработчик программы электронного голосования МАУ городского округа Мытищи «Муниципалитет.инфо» Борис Батин. По вопросам, которые касаются финансов и имущества, сначала проводятся очные собрания. Но если кворума нет, принимается решение о голосовании в электронной форме. Нужно войти в личный кабинет и поставить галочки под каждым пунктом повестки: «согласен», «не согласен», «воздержался», говорит Батин.

Дачники смогут голосовать через интернет, заходя под своим паролем в личный кабинет.

«Электронная форма проведения общих собраний — новый этап в совершенствовании нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность СНТ. Это возможность без скандалов и нарушений провести общее собрание, в котором смогут принять участие все дачники. В перспективе идентификация участников собрания может проводиться через портал госуслуг», — уточнил «РГ» первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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