Михаил Щукин: Писательская работа ничем не отличается от пахаря или токаря

Михаил Щукин написал серию книг «Сибириада» об истории Сибирского края

В Бердске стало традицией проводить творческие встречи, на которых бердчане могут познакомиться с талантливыми людьми.

9 ноября в читальном зале бердской центральной библиотеки пошла встреча с сибирским писателем, редактором журнала «Сибирские огни» Михаилом Щукиным.

Михаил Николаевич Щукин родился 3 октября 1953 года в селе Мереть Сузунского района Новосибирской области. Живет в Новосибирске. Учился в Новосибирском книготорговом техникуме. Был участником VII-го Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве. Учился на факультете журналистики Уральского государственного университета. Закончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького.



Автор написал серию книг «Сибириада» об истории Сибирского края. Как утверждает Михаил Николаевич, интерес к истории Сибири был всегда. Но как литератор сибиряк начинал с вещей современно-жгучих, работая журналистом в районной газете, собственным корреспондентом журнала «Огонек» газеты «Литературная Россия».

У нас славная история, у нас были прекрасные люди

В начале 90-х начале решили издавать журнал для семейного чтения «Сибирская горница» и решили, что на страницах должны быть материалы об истории Сибири.

Стали читать исторические материалы, которые изобиловали ссылками на Маркса и на Ленина, читать их неинтересно.

Поэтому стал писать сам. За 6 лет родилась книга рассказов об истории Сибири, появилось огромное количество материала, которые было опубликовано в журнале.

В 80-е годы начал писать воспоминания предков, все это вылилось в роман «Ямщина», потом «Конокрад».

Рецензенты задавались вопросом, в каком жанре пишет сибиряк?

Он считает, что никакого жанра не создавал. Им владела совершенно другая идея — желание воссоздать тот ушедший мир. Ему самому в нем было интересно, и он старался сделать так, чтобы и читателю тоже было интересно, чтобы там были живые герои, чувства.

— Я подумал, а по какому жанру можно определить саму жизнь? Каждый из вас вспомнит, что это была и любовь, и детектив. Все скручено в один комок. Судьба включает в себя огромное количество событий, людей. И как гласит русская пословица: «Судьбу и на коне не переедешь». Я хочу воскресить ту жизнь, чтобы люди, побывав в том времени, сделали для себя следующие выводы. У нас славная история, были прекрасные люди, мы многое сделали, нам есть чем гордиться, — рассказал герой рубрики «Профессионалы XXI века».

По мнению писателя, история Сибири уникальна. У нас были события мирового масштаба. Например, Транссиб. Ничего подобного в мировой истории не было, чтобы за столь короткий срок среди тайги, гор, болота, рек проложить такую магистраль. Это уникальное явление.

Книги для души читать электронные я не могу

Сотрудница библиотеки обратилась с просьбой рассказать о Сорокине, имя которого носит центральная библиотека.

— С Анатолием Лаврентьевичем мы познакомились, когда он работал в бюро пропаганды художественной литературы при Новосибирской писательской организации. Я был молодым литератором. Супруга была директором этого бюро. Мы его все знали. Очень любили. Он был человек необычайной доброты. Писал хорошие стихи. Многие из них были положены на музыку, — поведал писатель.

Отвечая на вопрос «Курьер. Среда. Бердск»: Каких современных авторов вы читаете? Щукин признался, что большая часть премиальной литературы была написана для премий. Раскручиваются одни и те же имена. Сегодня автор получил «Национальный бестселлер», завтра «Большую книгу». Потом это все пойдет по кругу. Все это очень плохо. Потому что русская литература всегда прибавлялась провинцией. Первая повесть Григория Распутина, кстати, была впервые опубликована в журнале «Сибирские огни».

— Я читаю Захара Прилепина, считаю, что это ведущий прозаик современности и человек очень достойный. Книги для души я электронные читать не могу. Однажды попробовал, так одна часть текста появилась, потом пропала. Пошел в книжный, купил книгу и прочитал. Я люблю бумажный вариант, — признался гость библиотеки.

Тащишь себя к рабочему столу с такой неохотой, как невольника на веревке

Одна из участниц встречи поинтересовалась, а как он пишет книги?

— Я боюсь слова «вдохновение». Писательская работа ничем не отличается от пахаря или токаря. Есть некий азарт. Бывает, встал с утра, в субботу, вспомнил, что никуда сегодня не надо. Но я же человек, думаю: вот бы пиво попить с рыбкой. Но тащишь себя к рабочему столу с такой неохотой, как невольника на веревке. Начал работать. Вошел в ритм. Поймал азарт, образ, деталь — это счастье от работы. И ты в этот момент не думаешь: издадут тебя или нет, напишешь роман или не напишешь? Ты живешь среди этого мира, среди этих героев. Счастлив, как дурак на Пасху, — высказался автор.

На вопрос, какое будущее есть у печатной продукции, писатель сказал, что предрекают скорую смерть бумажным книгам, и предрекают уже лет 10.

— Я рассуждаю так. Маятник на часах, когда он доходит до крайней точки, то возвращается обратно. У меня есть надежда, что все вернется. Весь электронный потенциал людям надоест. Я знаю огромное количество молодых людей, от 20 до 40 лет, которые не смотрят телевизор. Совсем. Начнется возвещение. В каком масштабе оно начнется? Я не знаю. Прежних тиражей, прежнего всплеска не будет,- убежден Михаил Щукин.

Автор видео Елена Белоусова

