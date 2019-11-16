Если в семье дети учатся в разных школах, доставить их к началу занятий в разные учебные учреждения, зачастую находящиеся далеко друг от друга, представляется довольно затруднительным.

Братья и сестры учащихся получат приоритет при приеме в школу и детсад

В третьем, окончательном чтении приняты поправки в законодательство, которые дают детям из одной семьи, проживающим по одному адресу, право преимущественного приема в те школы и детские сады, куда ходят их братья и сестры.

Изменения вносятся в Семейный кодекс и закон «Об образовании в Российской Федерации».

Как отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин, закон направлен на поддержку семей с детьми. Он указывал, что ранее некоторые субъекты РФ пытались решить эту проблему на уровне регионального законодательства.

«Однако практика показала, что только установление такого порядка федеральным законом может оградить региональные и муниципальные власти, а также администрации школ от возможных формальных претензий», — говорил Председатель ГД.

Как отмечают авторы инициативы, если в семье дети учатся в разных школах, доставить их к началу занятий в разные учебные учреждения, зачастую находящиеся далеко друг от друга, представляется довольно затруднительным, а иногда и вовсе невозможным, в том числе с учетом начала рабочего времени родителей.

Источник: duma.gov.ru