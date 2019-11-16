Несколько дней на жаре хранил кровь сбитого насмерть «пьяного» мальчика судмедэксперт в Кирове

За рулем автомобиля находился 45-летний майор полиции Сергей Мельников. Он сбил мальчика на велосипеде. Прибывшим на место аварии медикам ребенка спасти не удалось — он умер спустя несколько минут.

По версии следствия, 13 июля Кирилл (имя изменено) около двух часов дня выехал на велосипеде в селе Буйское на дорогу и попал по колеса Nissan

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в ходе расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Кировской области, в котором погиб 6-летний мальчик (ч. 3 ст. 264 УК РФ), установлены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. Халатность усматривается в действиях судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения ГКУЗ «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Сергея Насонова, сообщает сайт СК РФ.

В июле 2019 года ребенок был сбит насмерть автомобилем под управлением сотрудника полиции – оперативного дежурного дежурной части ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский». По версии следствия, в период с 13 июля по 5 сентября 2019 года вследствие недобросовестного отношения к службе Насонов не исполнил в полном объеме свои должностные обязанности при судебно-медицинском исследовании тела погибшего мальчика. В частности, после извещения о ДТП 13 июля 2019 года он не выехал на место происшествия и не принял участия в осмотре тела погибшего в ДТП. Судебно-медицинское исследование тела эксперт начал лишь 15 июля, изъяв только кровь погибшего. При вскрытии он не произвел изъятия необходимых биологических материалов для судебно-гистологической экспертизы, выделений – для определения наличия и количественного содержания этанола, а также волос с головы для сравнительного исследования.

Кроме того, образец крови до пересылки в судебно-химическую лабораторию хранился несколько дней без помещения в холодильную камеру, что повлекло возможность порчи этого образца. После получения результатов исследования крови ребенка с указанием о содержании в ней этанола Насонов не придал значения такому результату, вызывающему явное подозрение, не принял мер к его дополнительной проверке и сохранности исследованных образцов крови мальчика, которые позднее были уничтожены по истечении срока хранения.

Следствием перед судом возбуждено ходатайство об отстранении Насонова от должности. Продолжается установление всех обстоятельств самой трагедии, нарушения прав и законных интересов родителей малолетнего, а также причин произошедшего.

13 июля Кирилл (имя изменено) около двух часов дня выехал на велосипеде в селе Буйское на дорогу и попал по колеса Nissan. За рулем автомобиля находился 45-летний майор полиции Сергей Мельников. Прибывшим на место аварии медикам ребенка спасти не удалось — он умер спустя несколько минут.