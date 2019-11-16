Пластилиновые дороги: Увеличить цены на шипованные шины предлагают в Госдуме

Здесь, скорее всего, самое страшное, что предлагает госкомпания «Автодор» — это ограничить скорость на всех дорогах общего пользования по России до 80 км/ч зимой, считает депутат.

Если водитель вовремя не заменит резину, предлагают штрафовать

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») предлагает увеличить стоимость шипованной автомобильной резины вместо ограничения скорости до 80 км/ч на всех дорогах в зимний период. Об этом парламентарий сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Здесь, скорее всего, самое страшное, что предлагает госкомпания «Автодор» — это ограничить скорость на всех дорогах общего пользования по России до 80 км/ч зимой. С этим точно не согласятся жители южных районов, у которых нет зимы, и они очень редко видят снег. Довольно противоречивая вещь, просто людей будут штрафовать не только за шипы, но и за то, что они превышают скорость. Поэтому надо принять новые технологии — первое. Можно не ограничивать скорость, но, например, (ввести — прим. Агентства «Москва») компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колес. То есть шипованные колеса могут стоить дороже», — заявил А.Васильев.

Депутат добавил, что предложенный «Автодором» способ применяется в Финляндии.

«Это палка о двух концах. Если делать дороги из «пластилина», то, конечно, шипы будут им угрожать больше всего. А если делать дороги из нормальных, хороших материалов, по новым технологиям, то и шипы будут не страшны. Госкомпания предложила эту идею, перенятую у финнов, где дороги содержатся в ледяном накате и их там не чистят до асфальта. Это северная страна и опыт одной страны сложно экстраполировать на всю Российскую Федерацию. Там действительно ограничена скорость из-за того, что шипы используют, но это у нас не сработает», — пояснил парламентарий.

Также в качестве примера он привел Эстонию, где граждан на границе заставляют в летнее время убирать шипы с колес автомобилей.

«На границе с Эстонией, если в период, когда наступает лето, приезжает машина на шипах, выдают плоскогубцы и надо все шипы вытащить из колеса. Летом на шипах передвигаться не то, что шумно и некомфортно, но и небезопасно. Потому что это не тот тип резины, который нужен для безопасного управления машиной в летнее время», — заключил А.Васильев.

Как ранее сообщили «Известия», госкомпания «Автодор» предложила в России сократить срок эксплуатации шипованной автомобильной резины. Срок использования зимних шин хотят ограничить 188 днями вместо 273. Если водитель вовремя не заменит резину, предлагают штрафовать. В «Автодоре» заявили, что зимой российские дороги получают 90% ущерба. Особенно страдают трассы, где разрешено набирать скорость более 70 км/ч. Зимой хотят установить скорость не более 80 км/ч на всех дорогах. Нормы будут корректировать с учетом погоды в регионах.