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Общество / Стиль жизни

Хотите похудеть? Кушайте шоколад

15:38 16.11.2019 Фото: pxhere.com
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Шоколад приводит в норму работу иммунной системы, так что можно утверждать, что он помогает защититься практически от всех болезней.

Хотите похудеть? Кушайте шоколад
Шоколад помогает худеть и влюбляться

Людям, которые хотят избавиться от лишних килограммов, не обязательно отказываться от шоколада. Наоборот — шоколад, как показывают новые исследования, активирует обменные процессы и ускоряет метаболизм, в результате чего жир сжигается быстрее (если для этого, конечно, прикладывать хоть какие-то усилия).

Эксперименты с группами добровольцев, которые ели шоколад, или, наоборот, воздерживались от его употребления, позволили ученым доказать, что шоколад, совмещенный со спортивными тренировками, позволяет худеть более результативно, чем просто физические тренировки.

Другой немаловажный фактор — шоколад поднимает настроение, поэтому люди, не ограничивающие себя в употреблении этого лакомства, в меньшей степени подвержены депрессивным расстройствам. И это отражается в том числе и на их фигуре.

Если вас не убедили уже приведенные доводы, то вот еще один — в шоколаде содержится фенилэтиламин, который считается своеобразным «спусковым крючком», активирующим влюбленность. В общем, если вы хотите влюбиться, да поскорее, то запасайтесь шоколадом. В нем, кстати, есть еще и витамины (например — B1, B2, B3 и E) с минералами, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, головного мозга и кожи. Плюс, шоколад приводит в норму работу иммунной системы, так что можно утверждать, что он помогает защититься практически от всех болезней.

Источник: Planet Today

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