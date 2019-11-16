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Не хочешь утонуть? Не выходить на тонкий лед призывают жителей Бердска

21:32 16.11.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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По данным гидрометцентра в субботу сохранится морозная погода, тогда как в воскресенье, 17 ноября, ожидается потепление до минус трех градусов.

Не хочешь утонуть? Не выходить на тонкий лед призывают жителей Бердска
С учетом того, что процесс ледообразования только начался, а температура воздуха колеблется, лёд (особенно под снегом и сугробами) не безопасен

В Новосибирской области на реках Обь, Тартас, Омь, Бердь и Тара продолжается формирование ледостава, однако в связи с колеблющимися температурами воздуха, лед сохраняет свою непрочность и является небезопасным для выхода и выезда. Специалисты МЧС России призывают граждан воздержаться от выхода на ненадежный лед, сообщает МЧС.

По данным гидрометцентра в субботу сохранится морозная погода, тогда как в воскресенье ожидается потепление до минус трех градусов. С учетом того, что процесс ледообразования только начался, а температура воздуха колеблется, лёд (особенно под снегом и сугробами) не безопасен.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России обращают внимание на любителей зимней рыбалки. Само по себе это занятие не безопасное, а в данный период – рискованное для жизни. Провал под лёд переохлаждение, обморожения, и другие происшествия могут случиться с людьми, которые не соблюдают правила безопасности.

Также спасатели МЧС России обращаются к родителям с просьбой уделить пристальное внимание вопросам безопасности детей. Их нельзя отпускать к водоемам и стоит предостеречь от опасности игр на льду.

Если вы увидели, что человек провалился под лед необходимо сделать следующее:

— Сообщить о происшествии спасателям по номеру телефона 101 или 112;

— Вооружитесь любой длинной палкой, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;

— Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и, толкая перед собой спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье;

— Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест;

— Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны;

— Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

Кроме того ГИМС напоминает о том, что в соответствии с Постановлением администрации Новосибирской области от 09.04.2007 № 38-па «Об утверждении Правил пользования водными объектами в Новосибирской области для плавания на маломерных судах» использование водных объектов для плавания маломерных судов разрешается только в навигационный период.

Навигационным периодом для маломерных судов является период после освобождения водных объектов ото льда весной и до образования заберегов, шуги и других форм льда осенью.

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