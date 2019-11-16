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Минимальную зарплату для бюжетников могут ввести в России

22:39 16.11.2019 Фото: Pixabay
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«Месячная заработная плата < ...> не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность», — говорится в проекте закона.

Минимальную зарплату для бюжетников могут ввести в России
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Проектом предлагается внести изменения в статью 144 Трудового кодекса РФ. Инициатива затронет медработников, педагогов, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.
«Месячная заработная плата <…> не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность», — говорится в проекте закона.

В пояснительной записке говорится, что источником возможных расходов бюджета для приведения размера заплаты до уровня, предлагаемого проектом, «будут являться доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы».
В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до ста процентов от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200 процентов. В февральском послании Федеральному собранию президент потребовал сохранить достигнутые показатели.
В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Вот было бы здорово, если бы всем-всем государство платило ЗП?

Аноним, 16 ноября 2019 23:27
что они там наверху, дураки что ли,народу деньги давать? У них,наоборот, инстинкт с 90х годов еще - всё вытаскивать из народных карманов:
В Госдуме оценили перспективы идеи о минимальной зарплате для бюджетников. Законопроект о минимальном уровне заработной платы для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан правительством. Об этом РБК заявил глава комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. (с)
а вот тарифы -налоги поднять еще раз -как нефиг делать...им на тосканские виноградники добавить надо..)

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