Убитую доцентом-Наполеоном Соколовым Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

Анастасию отпевали и хоронили в закрытом гробу. «Никто ничего не говорил, было много слез»

Убитую историком Соколовым аспирантку похоронили на Кубани. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Жители станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края в субботу простились с убитой в Санкт-Петербурге аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, сообщили «Интерфаксу» в администрации района.

Как рассказал сотрудник администрации, поминальная служба состоялась в Свято-Троицком храме станицы. Пришли сотни людей, храм не смог вместить всех, люди стояли во дворе, было много цветов. После этого на одном из местных кладбищ состоялись похороны, на которых присутствовали только родственники и близкие семьи, отметил он.

По его словам, Анастасию отпевали и хоронили в закрытом гробу. «Никто ничего не говорил, было много слез», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней сожительницы — аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Обвиняемый вину признал.

Как считает следствие, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке.

Источник: Интерфакс