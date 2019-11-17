Сел на пожизненный срок убивший 14-летнюю школьницу в Сочи житель Бурятии

Резонансное убийство произошло в июле 2016 года. Тело 14-летней девочки с признаками удушения и побоев было обнаружено рядом с остановкой Магри Северо-Кавказской железной дороги в Сочи. Кроме удушения, побоев, зафиксирована попытка изнасилования ребенка.

Жителя Бурятии осудили на пожизненный срок за убийство школьницы в Сочи

Суд приговорил жителя Бурятии за попытку изнасиловать и убийство школьницы на железнодорожной платформе в Сочи, сообщает Краснодарский краевой суд.

Резонансное убийство произошло в июле 2016 года. Тело 14-летней девочки с признаками удушения и побоев было обнаружено рядом с остановкой Магри Северо-Кавказской железной дороги в Сочи. Девочка жила в поселке Магри Лазаревского района Краснодарского края, училась в девятом классе. По предварительным данным, вечером 14 июля она возвращалась с дискотеки, но до дома не добралась. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый скрылся и был задержан в Ростове-на-Дону. Обвиняемым в разбойном нападении, попытке изнасилования и убийстве стал житель республики Бурятия Тхоров. Также он обвинялся в совершении преступлений, связанных с хищением чужого имущества на территории другого региона. Дело рассматривал Краснодарский краевой суд.



«Исследовав в ходе судебного разбирательства многочисленные допустимые доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого и необходимости постановления обвинительного приговора… Судом Тхорову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с отбыванием первых десяти лет в тюрьме. ​Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости