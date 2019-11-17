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Сел на пожизненный срок убивший 14-летнюю школьницу в Сочи житель Бурятии

17:13 17.11.2019 Фото: pixabay.com
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Резонансное убийство произошло в июле 2016 года. Тело 14-летней девочки с признаками удушения и побоев было обнаружено рядом с остановкой Магри Северо-Кавказской железной дороги в Сочи. Кроме удушения, побоев, зафиксирована попытка изнасилования ребенка.

Сел на пожизненный срок убивший 14 летнюю школьницу в Сочи житель Бурятии
Жителя Бурятии осудили на пожизненный срок за убийство школьницы в Сочи

Суд приговорил жителя Бурятии за попытку изнасиловать и убийство школьницы на железнодорожной платформе в Сочи, сообщает Краснодарский краевой суд.
Резонансное убийство произошло в июле 2016 года. Тело 14-летней девочки с признаками удушения и побоев было обнаружено рядом с остановкой Магри Северо-Кавказской железной дороги в Сочи. Девочка жила в поселке Магри Лазаревского района Краснодарского края, училась в девятом классе. По предварительным данным, вечером 14 июля она возвращалась с дискотеки, но до дома не добралась. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый скрылся и был задержан в Ростове-на-Дону. Обвиняемым в разбойном нападении, попытке изнасилования и убийстве стал житель республики Бурятия Тхоров. Также он обвинялся в совершении преступлений, связанных с хищением чужого имущества на территории другого региона. Дело рассматривал Краснодарский краевой суд.

«Исследовав в ходе судебного разбирательства многочисленные допустимые доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого и необходимости постановления обвинительного приговора… Судом Тхорову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с отбыванием первых десяти лет в тюрьме. ​Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости

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