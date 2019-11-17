Сел на пожизненный срок убивший 14-летнюю школьницу в Сочи житель Бурятии

Суд приговорил жителя Бурятии за попытку изнасиловать и убийство школьницы на железнодорожной платформе в Сочи, сообщает Краснодарский краевой суд.
Резонансное убийство произошло в июле 2016 года. Тело 14-летней девочки с признаками удушения и побоев было обнаружено рядом с остановкой Магри Северо-Кавказской железной дороги в Сочи. Девочка жила в поселке Магри Лазаревского района Краснодарского края, училась в девятом классе. По предварительным данным, вечером 14 июля она возвращалась с дискотеки, но до дома не добралась. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый скрылся и был задержан в Ростове-на-Дону. Обвиняемым в разбойном нападении, попытке изнасилования и убийстве стал житель республики Бурятия Тхоров. Также он обвинялся в совершении преступлений, связанных с хищением чужого имущества на территории другого региона. Дело рассматривал Краснодарский краевой суд.
Источник: РИА Новости