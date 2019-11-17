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Разбой: в пьяной ссоре под угрозой ножа рецидивист из Мошково забрал 5 тыс. рублей у жителя Бердска

10:55 17.11.2019 Фото: Pixabay
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Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, незаконный оборот наркотиков и кражу, освободился из мест лишения свободы в марте текущего года.

Разбой: в пьяной ссоре под угрозой ножа рецидивист из Мошково забрал 5 тыс. рублей у жителя Бердска
Ночью в ходе совместного распития спиртных напитков мужчина, угрожая ножом, забрал у потерпевшего 5 тысяч рублей, после чего скрылся

16 ноября в Отдел МВД России по городу Бердску поступило сообщение о разбойном нападении, совершенном в доме по улице Маяковского города Бердска. Как выяснили прибывшие на место преступления полицейские, ночью в ходе совместного распития спиртных напитков мужчина, угрожая ножом, забрал у потерпевшего 5 тысяч рублей, после чего скрылся, пишет сайт МВД по НСО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 29-летнего жителя рабочего поселка Мошково. Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, незаконный оборот наркотиков и кражу, освободился из мест лишения свободы в марте текущего года.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.

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