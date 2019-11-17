Полыхает пожар: сгорели дом, гараж, автомобиль, сарай и баня в Бердске. Тушили 7 часов

Сгорели дом, гараж, автомобиль, сарай и баня в Бердске. Тушили 7 часов

16 ноября в 19:49 в Бердске по ул. Гастелло загорелись частный дом и надворные постройки. В результате пожара огнем повреждены частный дом, гараж, автомобиль, баня и сарай, сообщает МЧС по НСО. Пожар ликвидирован 3 стволами «Б», 1 стволом «А», по магистральной линии от автоцистерны установленной на пожарный гигант на расстоянии 200 м. 17 ноября в 01:26 пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава.