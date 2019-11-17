16 ноября в 19:49 в Бердске по ул. Гастелло загорелись частный дом и надворные постройки. В результате пожара огнем повреждены частный дом, гараж, автомобиль, баня и сарай, сообщает МЧС по НСО. Пожар ликвидирован 3 стволами «Б», 1 стволом «А», по магистральной линии от автоцистерны установленной на пожарный гигант на расстоянии 200 м. 17 ноября в 01:26 пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава.
Полыхает пожар: сгорели дом, гараж, автомобиль, сарай и баня в Бердске. Тушили 7 часов
Пожар ликвидирован 3 стволами «Б», 1 стволом «А», по магистральной линии от автоцистерны установленной на пожарный гигант на расстоянии 200 м.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Что стало причиной?
Аноним, 17 ноября 2019 12:11
Думаете читатели знают, что такое ствол А и Б, и что такое "гигант"? Иногда включайте мозг, когда пишите!
Аноним, 17 ноября 2019 12:52
Ну, я читатель. Поняла, что тушили явно не из огнестрельных стволов. И уж здравомыслящий человек точно поймет, что приведена официальная сводка, а не сочинение журналиста.
Ага, 17 ноября 2019 13:52
Здравомыслящий человек поймёт, что в официальной сводке написали бы - "пожарный ГИДРАНТ".
Аноним, 17 ноября 2019 14:33
Естественно, поймёт И не станет акцентировать. Программа Т9 добрала ь и до официальных сводок)
Первые признаки рака легких: приступы кашля и затрудненное дыхание
17:00 17-11-2019
БердскПогиб водитель спорткара Mazda в жутком столкновении с большегрузом MAN на трассе Р-256 на повороте в Агролес в Бердске 5
12:53 17-11-2019
Смерть на дороге: пьянство, телефоны, изъяны в образовании ведут к ужасающей гибели и увечьям на автородорогах России 3
11:36 17-11-2019
Саммит "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Париже 1
11:18 17-11-2019
Задержанные Россией корабли ВМС Украины передают около Одессы 1
11:13 17-11-2019
БердскПолыхает пожар: сгорели дом, гараж, автомобиль, сарай и баня в Бердске. Тушили 7 часов 4
11:03 17-11-2019
БердскРазбой: в пьяной ссоре под угрозой ножа рецидивист из Мошково забрал 5 тыс. рублей у жителя Бердска
10:55 17-11-2019
Минимальную зарплату для бюжетников могут ввести в России 1
22:39 16-11-2019