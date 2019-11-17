Саммит «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже

Владимир Зеленский примет участие в саммите «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом сообщается в Telegram-канале офиса президента Украины.

Украина подтвердила участие Зеленского в нормандском саммите 9 декабря

Владимир Зеленский примет участие в саммите «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса президента Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской республики Эмманюэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря», — сказано в сообщении.

В офисе Зеленского утверждают, что в ходе телефонного разговора «президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся». Оба лидера, добавлено в сообщении, уже «скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи».

В пятницу Елисейский дворец официально подтвердил проведение саммита 9 декабря в Париже. В свою очередь, представитель пресс-службы правительства ФРГ также подтвердил планы провести саммит и заверил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель примет в нем участие.

Источник: ТАСС