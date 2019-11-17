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Саммит «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже

11:18 17.11.2019 Фото: Википедия
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Владимир Зеленский примет участие в саммите «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом сообщается в Telegram-канале офиса президента Украины.

Саммит нормандской четверки пройдет 9 декабря в Париже
Украина подтвердила участие Зеленского в нормандском саммите 9 декабря

Владимир Зеленский примет участие в саммите «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса президента Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской республики Эмманюэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря», — сказано в сообщении.

В офисе Зеленского утверждают, что в ходе телефонного разговора «президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся». Оба лидера, добавлено в сообщении, уже «скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи».

В пятницу Елисейский дворец официально подтвердил проведение саммита 9 декабря в Париже. В свою очередь, представитель пресс-службы правительства ФРГ также подтвердил планы провести саммит и заверил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель примет в нем участие.

Источник: ТАСС

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От редакции

О чем договорятся?

Гость, 17 ноября 2019 11:55
Комик-гетьман не имеет власти на Берегу Свидомой Кости - о чём он может договаривацццо? Что-то подпишет, потом будут в противоположную сторону все договорённости толковать, ему никто не собирается подчиняться... И чё? Смысла - "0".

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