Сгорели дом, баня, гараж и автомобиль на улице Гастелло в Бердске

Хроника вчерашнего пожара.
Хроника вчерашнего пожара.
16 ноября в 19.57 очевидцы сообщили «Свидетелю», что горит частный дом по улице Гастелло, 23.
— Там же горит гараж, надворные постройки. Произошло обрушение кровли, — пишет сайту «Свидетель» с места происшествия очевидец.
— Полыхает, сильно полыхает, — рассказывает автор видео, подоспевший к месту пожарища в 20.16. Он проживает неподалёку на улице Герцена.
— Машина в гараже полностью сгорела, вроде как минивэн «Мицубиси», — сообщили в 20.16 очевидцы.
— Пожарные приехали минут через 30, одна машина, ручеёк из шланга еле лился. Такой фейерверк от шифера был, что мы, соседи, все вывались из дома и смотрели: летит ли к нам? Конечно, пожарные молодцы, но это всё полыхало часа два, это ненормально, — описывают пожарище соседи погорельцев в соцсетях. — Я первый раз видела пожар так, вживую, сегодня буду всю ночь ходить и проверять, чтобы ничего у нас не загорелось, шифер летел везде.
Как сообщили в МЧС России по Новосибирской области, в 19.49 16 ноября сообщение о пожаре на улице Гастелло поступило на пульт пожарной охраны.
— Загорелись частный дом и надворные постройки. В результате пожара огнем повреждены частный дом, гараж, автомобиль, баня и сарай. Пожар ликвидирован тремя стволами «Б», одним стволом «А», по магистральной линии от автоцистерны установленной на пожарный гигант на расстоянии 200 метров.
В полвторого ночи 17 ноября, по словам брандмейстеров, пожар был ликвидирован. На тушение привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава.