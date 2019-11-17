Водитель спортивной «Мазды» погиб на трассе в Бердске

Смертельное ДТП произошло на трассе-Р-256 в районе ТЦ «Колорлон» сегодня, 17 ноября, около полудня.
Смертельное ДТП произошло на трассе-Р-256 в районе ТЦ «Колорлон» сегодня, 17 ноября, около полудня.
Как удалось выяснить сайту «Свидетель» на месте происшествия от очевидцев, автомобиль «Мазда RX-8» двигался со стороны Бердска. Не доезжая до «Колорлона», там, где начинается изгиб федеральной автодороги, водитель, разогнавшейся на покрытой снежком трассе не справился с управлением, вылетел на «встречку», где угодил под шедшую со стороны Искитима фуру MAN.
От жёсткого удара водителя «спорткара» зажало в салоне, но деблокировать его из изуродованного авто приехавшим на место спасателям БПСО не пришлось. Водитель был уже мёртв.
Все детали произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД. Также на месте находится представитель новосибирского Росавтодора. К слову, та часть трассы, по которой ехала «Мазда», по собственным наблюдениям сайта «Свидетель» была обработана песко-соляной смесью. Вопрос к дорожникам только один: до или после смертельного ДТП?
По наблюдениям участников группы АвтоБердск ВКонтакте, попавшая сегодня под фуру «Мазда» не единожды была замечена в Бердске.
Фото автора, видео очевидца