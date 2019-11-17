Первые признаки рака легких: приступы кашля и затрудненное дыхание

Бронхиальная карцинома редко говорит о себе в самом начале. Когда рак легкого уже запущен, на это указывают жар и ночные поты, а также потеря большой массы тела за короткий промежуток времени.

Для рака легких типичны низкие шансы на выздоровление и низкая ожидаемая продолжительность жизни после постановки диагноза

Рак легких изначально не вызывает никаких симптомов или дискомфорта, и бронхиальные карциномы обычно обнаруживаются случайно во время рутинных медосмотров. Но все же существуют некоторые предупреждающие симптомы, которые могут указывать на рак легких, к ним следует относиться серьезно.

Для рака легких типичны низкие шансы на выздоровление и низкая ожидаемая продолжительность жизни после постановки диагноза. Это в том числе объясняется тем, что бронхиальные карциномы — медицинский термин для рака легких — обычно распознаются очень поздно. Действительно, на ранних стадиях большинство симптомов не свидетельствуют о раке. Тем не менее, у заболевших возникают определенные жалобы, в которых можно заметить симптомы бронхиальной карциномы.

Признаки рака легких. Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды. Если кашель становится хроническим, могут возникать дыхательные боли в груди. У некоторых кашель вызывает кровавую мокроту.

Когда рак легкого уже запущен, на это указывают жар и ночные поты, а также потеря большой массы тела за короткий промежуток времени. Обнаружив какое-либо из этих явлений, следует как можно скорее обратиться к врачу для тщательного обследования.

Возможные жалобы, которые могут указывать на бронхиальный рак:

«кашель курильщика»: упрямый, хронический кашель с выделением мокроты, особенно по утрам;

кашель с кровавой мокротой, кровохарканье;

бронхит или другие инфекции нижних дыхательных путей, которые не улучшаются, несмотря на лекарственное лечение;

рецидивирующие инфекции дыхательных путей или пневмония (воспаление легких);

постоянная хрипота;

боли в груди и в легких, которые возникают при дыхании;

одышка даже при небольшой физической нагрузке;

отек шеи и лица;

постоянное плохое общее состояние в течение нескольких недель с эпизодами лихорадки, ночным потоотделением , сильной потерей аппетита и веса без видимой причины, снижением работоспособности и усталостью.

Нетипичные симптомы. Некоторые бронхиальные карциномы производят гормоноподобные вещества, и это может вызывать нарушение гормонального баланса. Иногда опухоли легких могут вызывать нетипичные симптомы:

боль в костях на нижних конечностях,

остеопороз,

утолщение кончиков пальцев и ногтей,

жировые отложения вокруг средней части тела из-за избытка кортизола (синдром Кушинга),

увеличения количества тромбоцитов в крови и тромбоз.

На поздних стадиях могут возникать головная боль, тошнота, нарушения зрения или равновесия, паралич – симптомы, обычно вызванные метастазами в головном мозге или других органах.

Дифференциальный диагноз: возможны другие заболевания. За признаками, описанными выше, может, но не обязательно всегда таится бронхиальная карцинома. Хронические бронхиты, задержка пневмонии, аллергия или аутоиммунные заболевания также могут быть причинами этих симптомов. В конечном счете ясность вносит только медицинское обследование. Главное: не терять драгоценное время и обращаться к врачу при первом же замеченном нарушении.

Источник: МедикФорум