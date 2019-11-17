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На пепелище: Фото остова горящего автомобиля в доме на ул. Гастелло в Бердске

19:30 17.11.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Пожар тушили семь часов. Уничтожен дом, гараж, баня, автомобиль, сарайка.

На пепелище: Фото остова горящего автомобиля в доме на ул. Гастелло в Бердске
Огонь уничтожил автомобиль на ул.Гастелло в Бердске

16 ноября в  19:49 Бердске по ул. Гастелло загорелись частный дом и надворные постройки. В результате пожара огнем повреждены частный дом, гараж, автомобиль, баня и сарай, сообщили в МЧС по НСО. Пожар ликвидирован 3 стволами «Б», 1 стволом «А», по магистральной линии от автоцистерны установленной на пожарный гигант на расстоянии 200 м. 17.11.2019 в 01:26  пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Очевидцы прислали в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» фото с места пожара. В гараже — остов автомобиля.

На пепелище: Фото остова горящего автомобиля в доме на ул. Гастелло в Бердске
На пепелище: Фото остова горящего автомобиля в доме на ул. Гастелло в Бердске
На пепелище: Фото остова горящего автомобиля в доме на ул. Гастелло в Бердске
На пепелище: Фото остова горящего автомобиля в доме на ул. Гастелло в Бердске
На пепелище: Фото остова горящего автомобиля в доме на ул. Гастелло в Бердске
На пепелище: Фото остова горящего автомобиля в доме на ул. Гастелло в Бердске
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