На пепелище: Фото остова горящего автомобиля в доме на ул. Гастелло в Бердске

Огонь уничтожил автомобиль на ул.Гастелло в Бердске

16 ноября в 19:49 Бердске по ул. Гастелло загорелись частный дом и надворные постройки. В результате пожара огнем повреждены частный дом, гараж, автомобиль, баня и сарай, сообщили в МЧС по НСО. Пожар ликвидирован 3 стволами «Б», 1 стволом «А», по магистральной линии от автоцистерны установленной на пожарный гигант на расстоянии 200 м. 17.11.2019 в 01:26 пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Очевидцы прислали в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» фото с места пожара. В гараже — остов автомобиля.