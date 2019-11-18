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Людям после 50 лет не хватает двух жизненно важных витаминов

09:30 18.11.2019 Фото: pixabay.com
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Лучший способом избежать дефицита жизненно важных витаминов является добавление в рацион продуктов, богатых D и B12: это молоко, тунец, яйца, субпродукты.

Людям после 50 лет не хватает двух жизненно важных витаминов
Людям после 50 лет грозит недостаток двух жизненно важных витаминов

В возрасте после 50 лет организм людей может испытывать нехватку двух жизненно важных витаминов: витамина D и витамина B12. Таковы данные Национальных институтов здоровья США.

Как поясняют специалисты, с возрастом для человеческого организм становится более сложным процессом поглощение определенных питательных веществ. Это относится и к витамину D , который является основным усилителем иммунной системы, и к витамину B12, который помогает регулировать метаболизм и поддерживает здоровую выработку энергии.

«С возрастом может снижаться производство желудочной кислоты, что может затруднить усвоение витамина B12. Кроме того, организм гораздо менее эффективно преобразует солнечный свет в витамин D», — отмечают эксперты.

Витамин D необходим организму для крепких костей. Помимо этого, витамин помогает ему усваивать кальций (еще один важный костный строитель), играет важную роль в правильном росте клеток, а также уменьшает воспаление, вызывающее различные заболевания.

О недостатке витамина D сигналят следующие симптомы:

  • избыточная потливость,
  • слабость и усталость,
  • эмоциональная подавленность, депрессия,
  • боли в спине,
  • слабое состояние костей.

На нехватку витамина В12 указывают следующие признаки:

  • сильная усталость и сонливость,
  • проблемы с памятью,
  • головокружение,
  • бледность кожи,
  • красный язык,
  • слезливость,
  • проблемы со зрением.

Лучший способом избежать дефицита жизненно важных витаминов является добавление в рацион продуктов, богатых D и B12: это молоко, тунец, яйца, субпродукты.

Источник: МедикФорум

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От редакции

Cледите за приемом витаминов?

Гость, 14 ноября 2019 21:51
Почему именно тунец? А не простая селёдка?
Аноним, 15 ноября 2019 08:20
а что за субпродукты? по подробнее можно?
Аноним, 15 ноября 2019 09:09
Зайди в мясной и ливер попроси!
Аноним, 15 ноября 2019 11:01
"Лучший способом избежать дефицита жизненно важных витаминов является добавление в рацион продуктов, богатых D и B12: это молоко, тунец, яйца, субпродукты."

Витамин Д добывается проще и дешевле , почаще находитесь на солнце, чтобы кожа приобрела загар и тогда сам организм вырабатывает "из загара" витамин Д(пример загар у рыбаков на льду и соляриев не надо!).
Аноним, 15 ноября 2019 12:39
Лучший витамин после 50-и это витамин "Ю"
Гость, 15 ноября 2019 14:37
"Рецепт: Утром - секс, в обед - кекс, вечером - секс. Если не поможет - исключите мучное." (С)(Секта жЫтьздоровцев-малышевцев с тв).
Аноним, 17 ноября 2019 22:06
НВР:
Да.

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