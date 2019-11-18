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Новую спортивную площадку за 513 тыс. рублей построили в приюте «Юнона» Бердска

09:45 18.11.2019 Фото: МБУ ЦСПСиД "Юнона"
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МБУ «Центр социальной помощи семье и детям уже много планов как устраивать состязания по волейболу, мини-футболу, баскетболу для всей окрестной детворы.

Новую спортивную площадку за 513 тыс. рублей построили в приюте «Юнона» Бердска
Новая спортивная площадка в «Юноне»

В дни школьных каникул администрация города сделала замечательный подарок воспитанникам отделения приюта и детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на социальной реабилитации в МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» — новую спортивную площадку.

Физическая активность детей — приоритетная забота города о всесторонней развитии личности каждого ребенка. Еще год назад глава города Евгений Шестернин при очередном посещении центра помощи семье и детям обратил внимание на необходимость устройства современной площадки для занятий ребятишек активными спортивными играми. Задуманное воплотилось в реальные планы формирования бюджета на 2019 год. И вот уже звонкий смех детей звучит при каждом удачном проходе к футбольным воротам или баскетбольному кольцу команды противника.

Строительство спортивной площадки осуществлено за счет средств бюджета города, выделенных на реализацию муниципальной программы «Создание условий для организации предоставления социальных услуг, социального сопровождения и социального обслуживания населения города Бердска» и обошлось городу в 513 тысяч рублей. В МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» уже много планов как устраивать состязания по волейболу, мини-футболу, баскетболу для всей окрестной детворы.

Источник: berdsk.nso.ru

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