Путешественник Анатолий Кулик: Управлять катамараном не сложнее, чем унитазом

Анатолий Кулик путешествовать стал, чтобы не мир посмотреть, а реализовать свои творческие возможности

— Мы все мечтали стать моряками, космонавтами. Повзрослев, стали инженерами, врачами, слесарями, токарями. Кто-то перестал мечтать, а кто-то нет, — начал встречу со школьниками в Новосибирске, в минувшие выходные знаменитый путешественник Анатолий Кулик.

Он жил в частом секторе. Там были огромные лужи, по которым маленький Толя пускал бумажные кораблики. Когда подрос, ходил в туристическую секцию. Прошел все кавказские реки на плотах. Когда переехал в Сибирь, прошел сибирские реки. Сначала на деревянных плотах, потом — на камерах.

К 2006 году, когда он впервые вышел в океан. Уже тогда у него был колоссальный опыт путешествий и выживания в любых условиях. В спортивном туризме он стал мастером спорта.



Первые путешествия длились по месяцу. Постепенно, шаг за шагом, пути усложнялись. Группа под его руководством трижды становилась чемпионами Советского Союза по туризму в разряде водных путешествий.Анатолий Павлович трудился научным сотрудником. Он — кандидат технических наук — бросил науку и в начале перестройки решил начать новую жизнь. Стал строить разборные, надувные катамараны.— Я ушел в предпринимательство не за деньгами. И путешествовать стал, чтобы не мир посмотреть, а реализовать свои творческие возможности, — признался морской волк.

Радость общения с океаном

Построив 8-метровый катамаран новосибирец решил, что на нем можно выходить в океан. К этому времени он побывал на озере Балхаш, Байкал.

Экспедиция Кулика стартовала в феврале 2008 года прошла по маршруту: Таиланд – ОАЭ – Кейптаун – Намибия – Атлантический океан – Бразилия – Аргентина – Гваделупа – Куба – Ямайка – Тихий океан – остров Санта-Круз – Маркизские острова – Французская Полинезия – острова Кука – Соломоновы острова – Бали – Таиланд. Заключительный этап экспедиции начался 3 марта 2012 года в Бразилии. Кругосветка Кулика вошла в Книгу рекордов России, ведь впервые люди смогли покорить три океана на надувном разборном катамаране.

Катамараном управлять не сложнее, чем унитазом

Сейчас он строит катамараны, чтобы люди могли почувствовать первобытную радость просто потому, что ты идешь под парусом на границе двух стихий – воздуха и океана.

— Если делаешь что-то правильное, угодное Богу, он даст тебе средства для существования, — убежден Кулик.

Одного мальчика заинтересовало, встречал ли путешественник животных неизведанных.

— Нам все животные были неизвестны. В Африке мы встречали животных, которых видели раньше только на картинках. А вы представьте, что мы чувствовали, когда стадо носорогов пресекает дорогу. Носорог с размером в комнату, с рогом полтора метра в диаметре, на нас шел. Чудо, что мы остались живы, — признался Анатолий Павлович.

Во время плавания сибиряки частенько рыбачили. Самую большую рыбу 2 метра, 40 сантиметров парусник из семейства марлиновых, словили на блесну.

Знаменитый путешественник посетил 50 стран, самой интересной и экзотической считает Россию:

— Поражает столько растений, столько животных, рек, морей, океанов. Столько достижений. Очень рекомендую посетить всем, — смеясь, добавил пилигрим.

Раньше сибиряк путешествовал как экстремал, сейчас его интересуют путешествия с детьми.

— Когда дети в походе готовят катамаран, совершенно по-другому начинают подходить к жизни, забывают о существовании сотового телефона. У родителей появляются общие интересы, как и должно быть у настоящей семьи. А катамараном управлять не сложнее, чем унитазом,- убежден мореплаватель.

Каждое путешествие 50% пути они были в море, 50% на берегу. Всего в море Кулик провел немного больше года — около 400 дней.

— Как вы спали? Было же страшно, — спросила ученица второго класса бердского экономического лицея Софи Чайка.

— Когда хочется спать, уже не страшно. Я расскажу про первый шторм, который мы поймали в Индийском океане. Катамаран был небольшой, 8 метров длиной. Волны были выше этого потолка точно. Подбрасывало во все стороны. И было настолько плохо, что казалось, погибнуть было бы легче. Но мы привыкли и спали. Из одного угла в другой нас в палатке подбрасывало. К верху, к низу, а мы спали. Рядом был ножик, что если мы перевернемся, можно было разрезать палатку и вылезти. А на волнах спать так хорошо, — резюмировал Анатолий Кулик.

Школьники спрашивали у путешественника каких животных и рыб встречал он

Автор видео Елена Белоусова