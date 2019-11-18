Сохраняем нежную кожу рук зимой

Главным вашим помощником для сохранения кожи рук зимой должен стать крем. Дерматокосметолог Григорий Гольдин рассказывает какие секреты сохранения гладкой и бархатистой кожи рук в зимний период времени существуют еще.

Правильный уход за кожей рук зимой

В холодное время года коже требуется особый уход — говорит дерматокосметолог Григорий Гольдин, отмечая, что основное внимание следует уделять коже рук, которая из-за мороза становится сухой и болезненной. Эксперт рассказал, как ухаживать за руками зимой, чтобы кожа сохраняла красоту и здоровое состояние.

Главным вашим помощником для сохранения кожи рук зимой должен стать крем. Он может быть разным — например, защитным, питательным или увлажняющим — делать конкретный выбор нужно исходя из особенностей собственного организма. Гольдин добавляет, что крем для рук можно использовать не только зимой — это средство пригодится в течение всего года, если вы действительно следите за состоянием кожи своих рук.

Не нужно подвергать руки дополнительному стрессу и мыть их в холодной или ледяной воде. Оптимальный выбор — теплая вода и мыло на натуральной основе. Если вы моете руки перед тем, как оказаться на морозе, не забудьте тщательно вытирать их насухо, чтобы не подвергать переохлаждению.

Зимой в особом уходе нуждается и кутикула — кожица у основания ногтей. Ее нужно увлажнять специализированными маслами с содержанием витамина E. Не забывайте, кроме того, о пилинге, лазерной шлифовке, инфракрасном термолифтинге, плазмотерапии, фотоомоложении и других лечебных и косметических процедурах.

Источник: Planet Today