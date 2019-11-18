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Испытания нового лекарства от рака груди и опухоли головного мозга испытают на людях в 2020 году ученые Новосибирска

08:30 18.11.2019 Фото: pixabay
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Немецкая фармацевтическая компания Bayer отобрала данный проект для своего акселератора. Bayer окажет проекту небольшую финансовую и менторскую помощь. В начале декабря разработчики препарата отправятся в Германию.

Испытания нового лекарства от рака груди и опухоли головного мозга испытают на людях в 2020 году ученые Новосибирска
В новом препарате будет соединен вирус осповакцины и белок грудного молока

Клинические испытания разработанного новосибирскими учеными комбинированного препарата для борьбы с онкозаболеваниями планируют начать в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Владимир Рихтер.

Ранее сообщалось, что в 2019 году препарат прошел доклинические испытания. Планировалось, что уже в 2019 году начнутся клинические, однако у ученых возникла проблема с финансированием.

«Клинические испытания — это уже следующий год. Стандартная процедура — три этапа. Первый мы надеемся провести за год-полтора. А затем вторая-третья фаза. Я думаю, что еще лет 5 до выхода на рынок», — сказал Рихтер.

По его словам, немецкая фармацевтическая компания Bayer отобрала данный проект для своего акселератора. Bayer окажет проекту небольшую финансовую и менторскую помощь. В начале декабря разработчики препарата отправятся в Германию для обсуждения будущих форм сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в новом препарате, разрабатываемом учеными, будет соединен вирус осповакцины и белок грудного молока, которые по отдельности уже показали хорошие результаты в уничтожении раковых клеток. Особенность нового препарата в том, что он живет и размножается в опухоли, пока ее не уничтожит, при этом не распространяясь по другим органам и тканям человеческого организма. Препарат представляет собой замороженную вирусную суспензию. Препарат может использоваться как в комбинации с химиотерапией, так и без нее или в комбинации с любыми другими методами лечения.

Сибирские ученые планируют, что их препарат поможет в лечении рака молочной железы и глиомы — опухоли головного мозга. По словам Рихтера, на рынке противоопухолевых лекарств на основе онколитических вирусов сейчас только один американский препарат, который прошел все испытания и получил разрешение на использование.

Источник: ТАСС

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От редакции

Проверяете себя на рак?

Гость, 18 ноября 2019 09:20
"...Bayer окажет проекту небольшую финансовую и менторскую помощь. В начале декабря разработчики препарата отправятся в Германию." А потом, уже за БОЛЬШУЮ цену, будем в России покупать свои же ништяки у Bayer?! Так оно и работает.

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