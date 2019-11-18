Станет нетрудоспособной треть россиян через 10 лет

Есть разные прогнозы, но все сходятся на том, что доля нетрудоспособного населения будет увеличиваться. К 2030 году она может дойти до 30%. Все прогнозы, правда, сделаны без учета повышения пенсионного возраста.

еще как минимум десять лет население России будет уменьшаться

Число здоровых детей сократилось в четыре раза, 70% мужчин умирают из-за проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем, люди уезжают из регионов в перенаселенные крупные города — над этими демографическими проблемами сегодня работают российские ученые. О том, как их решить, рассказывает доктор социологических наук Вячеслав Локосов.

«Медицинская проблема становится социальной»

Пятнадцатого ноября завершилось трехдневное Общее собрание членов Российской академии наук. Вячеслав Локосов, директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, выступил с докладом о демографической ситуации в стране.



По его словам, большинство экспертов сходится во мнении, что еще как минимум десять лет население России будет уменьшаться. Замечено, что параллельно осложняется и ситуация со здоровьем людей.

«Число абсолютно здоровых детей за 30 лет снизилось с 49% до 12%. Ухудшается репродуктивное здоровье населения. По данным ВОЗ, критический порог — 15% бездетных семей. Наше общество перешло эту черту в 2016 году, и сейчас более 17% наших семей являются бесплодными. По мнению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, до 70% смертей мужчин трудоспособного возраста так или иначе связано с употреблением алкоголя», — приводит статистические данные доктор наук.

Первое — сокращение численности трудоспособного населения. «Есть разные прогнозы, но все сходятся на том, что доля нетрудоспособного населения будет увеличиваться. К 2030 году она может дойти до 30%. Все прогнозы, правда, сделаны без учета повышения пенсионного возраста», — рассказывает ученый.

Второй риск — дальнейшее старение населения, которое приведет к увеличению социальных расходов.

Третье — из-за снижения рождаемости и уровня здоровья населения резко сократится число призывников. «В 2020-е годы количество молодых людей, которые должны идти в армию, будет в два раза меньше по сравнению с тем, что было 15 лет назад. В 2018-м 20% призывников оказались непригодными к службе в армии», — объясняет Вячеслав Локосов.

Еще один риск — изменения этнической структуры населения из-за трудовых мигрантов. Впрочем, эксперт подчеркивает, что анализировать эту тенденцию достаточно сложно, так как с 2007 года национальность не учитывается при сборе информации.

Он отмечает, что у России «огромные возможности привлечения мигрантов из других стран, но нужно относиться к этому осторожно, поскольку прямые выгоды могут обернуться в стратегическом плане большими проблемами».

Наконец, пятая проблема — отток населения с Дальнего Востока, из Сибири и других регионов. «Сибири и Дальнему Востоку уделяется должное внимание, но отток идет и из субъектов Центрального и Северо-Западного федеральных округов», — замечает эксперт.

Скептики и прагматики

Хотя объективная статистика свидетельствует об убыли и старении населения, не все демографы видят в этом общественную проблему. Локосов условно делит своих коллег-демографов на две группы: скептики и прагматики.

«Первые считают, что в целом демографические процессы в России движутся в правильном направлении: по тому же пути идут экономически развитые страны мира, поэтому сокращение населения не надо драматизировать, его можно рассматривать как плюс», — излагает позицию части научного сообщества ученый.

Эксперт уточняет, что демографические процессы, связанные с рождением и смертностью, очень сложно контролировать, а вот миграция более-менее податлива. «Поэтому скептики говорят, что нужно либо вообще не заниматься управлением этими процессами, либо контролировать только те, что связаны с миграцией», — отмечает Локосов. Часть специалистов считает, что рождение детей — личное дело каждого и призыв к изменению «демографического поведения» в этом случае нарушает права человека.

Вторая группа ученых — прагматики. К ним относит себя и сам Локосов. Эти демографы уделяют повышенное внимание проблеме снижения рождаемости.

«В нашем институте большинству сотрудников ближе позиция прагматиков, мы долгие годы разрабатываем методологические подходы и практические рекомендации, которые показывают связь между депопуляцией и проблемами уровня и качества жизни. Эта точка зрения с годами становится все более весомой», — уверен доктор социологических наук.

Роботизация и семейные ценности

Ученый считает: чтобы преодолеть сложившуюся кризисную ситуацию, нужны комплексные меры, и главное — укрепление социальной ответственности государства. «Последние 30 лет население стало все больше платить за медицинские услуги. Доля оплаты таких счетов из личных средств увеличилась с 19 до 40 процентов, это при нашем так называемом бесплатном медобслуживании. Если государство снова возьмет на себя часть обязательств в системе здравоохранения и образования, это позитивно отразится на демографическом процессе», — полагает Локосов.

По его мнению, главное препятствие для рождения детей — материальные и жилищные трудности. Поэтому, чтобы справиться с демографическим кризисом в России, нужно улучшить качество жизни. «По оценке Минтруда, около 80% семей, находящихся за чертой бедности, — это люди с детьми», — отмечает руководитель Института социально-экономических проблем народонаселения.

Кроманьонец и современный человек

Также для улучшения ситуации «нужно возвращение людей к традиционным семейным ценностям, в том числе к многодетности». «Есть ряд социологических исследований, которые утверждают, что именно ценностная ориентация находится на первом месте, когда человек определяет демографическое поведение. И это вполне может быть так, стоит посмотреть на среднеазиатские республики, в частности Узбекистан», — рассказывает Локосов.

Необходима также, добавляет ученый, модернизация экономики на инновационной основе: «Повышение производительности, роботизация труда серьезно отразятся на рынке и, соответственно, возможности демографического развития нашей страны». Впрочем, эксперт говорит и о другой стороне медали: уже не первый год ведутся разговоры, что переход к цифровой экономике упразднит целую линейку традиционных профессий и приведет к появлению «лишних людей».

Вместе с тем Локосов подчеркнул: несмотря на озвученные проблемы, есть изменения, позволяющие «смотреть в будущее с осторожным оптимизмом». В частности, он указал на сокращение смертности от убийств, самоубийств, алкогольных отравлений.

«Есть целый ряд хороших тенденций, которые надо поддерживать. Депопуляция, которую мы наблюдаем, неестественна. С моей точки зрения, это один из способов адаптации населения к новым условиям. Если их изменить, многие негативные тенденции будут сняты. Нужно объединить усилия ученых, интегрировать демографические и социально-экономические меры. В этом случае у России есть шансы для демографического подъема», — заключил Локосов.

Источник: Риа Новости