Ребенку повезло, так как автомобиль был припаркован. Школьника увезли в ЦГБ Искитима с травмой ноги.

10-летний мальчик скатился с горки и влетел под автомобиль в Искитиме

16 ноября в 19.00 от диспетчера больницы Искитима поступило сообщение о ДТП по адресу: мкр. Ложок в районе дома по ул.Нагорная, 18, сообщили «Курьер.Среда.Бердск» в ЕДДС по Искитиму. Мальчик 2009 г.р.. съехал с горки под стоящий легковой автомобиль и получил травму ноги, доставлен в травмпункт ЦГБ Искитима для оказания медицинской помощи.