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10-летний мальчик скатился с горки и влетел под автомобиль в Искитиме

09:00 18.11.2019 Фото: Pixabay
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Ребенку повезло, так как автомобиль был припаркован. Школьника увезли в ЦГБ Искитима с травмой ноги.

10 летний мальчик скатился с горки и влетел под автомобиль в Искитиме
10-летний мальчик скатился с горки и влетел под автомобиль в Искитиме

16 ноября  в 19.00  от диспетчера больницы  Искитима поступило сообщение о ДТП по адресу: мкр. Ложок в районе дома по ул.Нагорная, 18, сообщили «Курьер.Среда.Бердск» в ЕДДС по Искитиму.  Мальчик 2009 г.р.. съехал с горки под стоящий легковой автомобиль и получил травму ноги, доставлен в травмпункт ЦГБ Искитима для оказания медицинской помощи.

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