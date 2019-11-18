16 ноября в 19.00 от диспетчера больницы Искитима поступило сообщение о ДТП по адресу: мкр. Ложок в районе дома по ул.Нагорная, 18, сообщили «Курьер.Среда.Бердск» в ЕДДС по Искитиму. Мальчик 2009 г.р.. съехал с горки под стоящий легковой автомобиль и получил травму ноги, доставлен в травмпункт ЦГБ Искитима для оказания медицинской помощи.
10-летний мальчик скатился с горки и влетел под автомобиль в Искитиме
09:00 18.11.2019
Ребенку повезло, так как автомобиль был припаркован. Школьника увезли в ЦГБ Искитима с травмой ноги.
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