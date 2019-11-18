Не были пристегнуты: Разбит череп у пассажирки спорткара Mazda RX-8 в смертельном ДТП с фурой MAN в Бердске

По мнению врачей и спасателей, прогнозы неутешительны. Полиция разбирается в трагедии, которая произошла на бердском участке трассы Р-256 недалеко от ТЦ «Колорлон».

Автомобиль Мазда искорежен

Пассажирка спорткара, серьезно пострадавшая в ДТП на трассе Р-256 в Бердске в воскресенье днем, находится в стабильно тяжелом состоянии. Это сегодня, 18 ноября, подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского управления гражданской защиты Василий Пономарев. Водитель гоночного автомобиля погиб на месте аварии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, смертельное ДТП произошло 17 ноября примерно в 12.30 на повороте в поселок Агролес. Красная Mazda RX-8 вылетела под колеса большегруза MAN. Гоночная машина выезжала со второстепенной полосы на дорогу в сторону Искитима и напротив ТЦ «Колорлон» ее занесло под встречный грузовик. Водителя гоночного спорткара 1991 года рождения зажало в салоне. Он скончался моментально после удара.

Пассажирку в тяжелом состоянии увезли на скорой в реанимацию бердской горбольницы. Врачи не делали никаких прогнозов: слишком тяжелые травмы головы — поврежден череп, переломы, повреждены внутренние органы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на место происшествия выезжали спасатели и пожарные. Возгорания при ударе двух автомобилей не произошло. Но подстраховаться было необходимо, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» в понедельник замначальника пожарной охраны города Тихон Фроловский.

— Они (водитель и пассажирка — прим. ред.) не были пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому ее растянуло по салону — ноги остались впереди, а сама в задней части машины, — пояснил Фроловский.

Полицейские разбираются в трагедии, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МВД по Новосибирской области в понедельник. Подробности — в ближайшее время.