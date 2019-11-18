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Не были пристегнуты: Разбит череп у пассажирки спорткара Mazda RX-8 в смертельном ДТП с фурой MAN в Бердске

09:32 18.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Сергей Болдырев/АвтоБердск
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По мнению врачей и спасателей, прогнозы неутешительны. Полиция разбирается в трагедии, которая произошла на бердском участке трассы Р-256 недалеко от ТЦ «Колорлон».

Не были пристегнуты: Разбит череп у пассажирки спорткара Mazda RX 8 в смертельном ДТП с фурой MAN в Бердске
Автомобиль Мазда искорежен

Пассажирка спорткара, серьезно пострадавшая в ДТП на трассе Р-256 в Бердске в воскресенье днем, находится в стабильно тяжелом состоянии. Это сегодня, 18 ноября, подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского управления гражданской защиты Василий Пономарев. Водитель гоночного автомобиля погиб на месте аварии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, смертельное ДТП произошло 17 ноября примерно в 12.30 на повороте в поселок Агролес. Красная Mazda RX-8 вылетела под колеса большегруза MAN. Гоночная машина выезжала со второстепенной полосы на дорогу в сторону Искитима и напротив ТЦ «Колорлон» ее занесло под встречный грузовик. Водителя гоночного спорткара 1991 года рождения зажало в салоне. Он скончался моментально после удара.

Пассажирку в тяжелом состоянии увезли на скорой в реанимацию бердской горбольницы. Врачи не делали никаких прогнозов: слишком тяжелые травмы головы — поврежден череп, переломы, повреждены внутренние органы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на место происшествия выезжали спасатели и пожарные. Возгорания при ударе двух автомобилей не произошло. Но подстраховаться было необходимо, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» в понедельник замначальника пожарной охраны города Тихон Фроловский.

— Они (водитель и пассажирка — прим. ред.) не были пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому ее растянуло по салону — ноги остались впереди, а сама в задней части машины, — пояснил Фроловский.

Полицейские разбираются в трагедии, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МВД по Новосибирской области в понедельник. Подробности — в ближайшее время.

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От редакции

Скользкая дорога?

Аноним, 18 ноября 2019 10:04
Лучший способ узнать скользко сегодня или нет это по дороге к авто,утром,прокатится (как в школьном детстве)на ботинках,сразу станет всё понятно.А вообще,при оттепели с осадками скользко ВСЕГДА.Ездите спокойнее,цените жизнь свою и окружающих.
Аноним, 18 ноября 2019 10:06
пусть поправляется. Родителям парня соболезнование. Самое страшное-это хоронить детей(((
Аноним, 18 ноября 2019 11:15
https://vk.com/kurersredaberdsk?w=wall-28009645_320403
Андрей Буряк, 18 ноября 2019 11:26
https://kurer-sreda.ru/2019/11/18/479423-ne-byli-pristegnuty-razbit-cherep-u-passazhirki-sportkara-mazda-rx-8-v-smertelnom-dtp-furoj-man-v-berdske

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