Тащат миллиардами: 42 уголовных дела возбуждены за хищения со стройки космодрома «Восточный»

В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы.Только Хризман своими преступными действиями причинил ущерб государству в размере 5 млрд 200 млн рублей. Никитин – в размере 665 млн рублей.

В Следственном комитете продолжается работа по расследованию преступлений, связанных со строительством космодрома «Восточный»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, в том числе военным следствием, продолжается работа по выявлению нарушений при строительстве космодрома «Восточный».

Следователями Следственного комитета в суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы.

Среди осужденных: бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший заместитель начальника ФГУП ««Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства» Михаил Гельман, бывший глава ФГУП «Спецстройтехнологии» Александр Никитин.

Только Хризман своими преступными действиями причинил ущерб государству в размере 5 млрд 200 млн рублей. Никитин – в размере 665 млн рублей.

Уже на стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1 млрд 500 млн рублей.

В настоящее время Следственным комитетом продолжается расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме «Восточный», в том числе уголовное дело в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава. В ходе следствия принимаются все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству.

официальный представитель СК России С.Петренко

Источник: Следком