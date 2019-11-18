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Вырвали щит об охраняемом памятнике природы и увезли с собой вандалы в Бердске

18:20 18.11.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Инцидент повторился второй раз за месяц. Бердчане сфотографировали следы техники и обуви.

Вырвали щит об охраняемом памятнике природы и увезли с собой вандалы в Бердске
Повторно установленный щит продержался меньше месяца

Второй раз вырвали информационный щит об охраняемом памятнике природы «Бердская лесная дача» вандалы в Бердске.

— Это было 17 октября примерно между 14.20 и 15.00. Мало того, что щит вырвали, его еще и увезли, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» бердчане гулявшие в лесу по тропе здоровья в Микрорайоне.

Бердчане сделали фотографии не только места, где стоял щит, но и следы техники и ботинок неизвестных злоумышленников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители гулявшие по тропе здоровья 20 октября обнаружили вырванный из бетонного основания баннер. Щит об охраняемом памятнике природы «Бердская лесная дача» устанавливала подведомственная министерству природных ресурсов организация. Щит надежно закрепили с помощью 20 саморезов.

— У нас на самом деле иногда наблюдается вандализм. Даже в водоохранной зоне. С запретом мыть машины, и другое. Были случаи, когда столбы вырывали. Если нет щита о природохранной зоне, то это позволяет нарушителям сказать, что они не знали, что территория охраняется. Мол, где табличка? Кому-то это очень не нравится. На машинах проезжать нельзя, мусорить нельзя, жечь костры нельзя. Штрафы возрастают вдвое. Многих это раздражает. Печально, что находятся такие люди, — пояснила руководитель пресс-службы министерства природных ресурсов Лариса Серова.

Сотрудники бердского лесхоза после обеда 21 октября вкопали баннер. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области поблагодарило бердчан за их неравнодушие.

Вырвали щит об охраняемом памятнике природы и увезли с собой вандалы в Бердске
Вырвали щит об охраняемом памятнике природы и увезли с собой вандалы в Бердске
Вырвали щит об охраняемом памятнике природы и увезли с собой вандалы в Бердске
Вырвали щит об охраняемом памятнике природы и увезли с собой вандалы в Бердске
Вырвали щит об охраняемом памятнике природы и увезли с собой вандалы в Бердске
Вырвали щит об охраняемом памятнике природы и увезли с собой вандалы в Бердске
Вырвали щит об охраняемом памятнике природы и увезли с собой вандалы в Бердске
Вырвали щит об охраняемом памятнике природы и увезли с собой вандалы в Бердске
Вырвали щит об охраняемом памятнике природы и увезли с собой вандалы в Бердске
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От редакции

Кому понадобился информационный щит?

Аноним, 18 ноября 2019 21:30
Ну всё правильно сделали, потому как это не памятник природы, и тем более не охраняемый если из этого памятника каждый день лесовозы гружённые выезжают
аноним, 18 ноября 2019 22:51
бердская лесная дача существовала до октябрьского переворота,отлично содержалась и охранялась.Большая часть её была уничтожена при создании водохранилища,но указывать год создания 2002 полная безграмотность.А лес не рубят,а просто выкашивают и кедровую сосну и черемуху Маака.А за рубку мачтового леса когда-то рубщику руку долой,а сейчас раздолье

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