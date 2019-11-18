Сократить время продажи пива и водки предложили в России

Действующий закон о госрегулировании оборота этилового спирта позволяет торговать алкоголем с 8:00 до 23:00 по местному времени — общественники же предлагают завершать продажу спиртного в 22:00.

Кабмину предложили сократить время продажи спиртного

В России хотят ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах, на час сократив допустимый временной интервал его реализации. «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) уже направил в правительство соответствующую инициативу («Известия» ознакомились с письмом). Действующий закон о госрегулировании оборота этилового спирта позволяет торговать алкоголем с 8:00 до 23:00 по местному времени — общественники же предлагают завершать продажу спиртного в 22:00. Сейчас субъекты имеют право устанавливать более жесткие требования, но около четверти регионов предпочитают следовать федеральным нормам.

Лучше меньше

ОНФ предложил на федеральном уровне пересмотреть время продажи алкоголя в магазинах и не допускать его реализацию после 22:00. Это следует из писем организации, которые направлены в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства. «Известия» ознакомились с документами.

Инициатива направлена на достижение целей национального проекта «Демография», отмечено в письмах, подлинность которых «Известиям» подтвердили в ОНФ. Организация предлагает внести поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). Сейчас он позволяет продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 по местному времени. При этом региональные власти имеют право ввести дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета реализации спиртного в определенные дни — например, во время проведения массовых мероприятий.

Согласно КоАП, нарушение правил продаж алкоголя грозит юридическому лицу штрафом до 300 тыс. рублей с конфискацией товара.

Сейчас предложение о сокращении времени продажи алкоголя обсуждается в Госдуме, рассказал «Известиям» член центрального штаба ОНФ, депутат ГД Николай Говорин.

— Положительного решения по нему пока нет, — отметил он. — В то же время Минздрав инициативу поддерживает. На наш взгляд, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приблизительно на 9–14%, особенно среди молодежи.

По словам Николая Говорина, это позволит сократить и количество ДТП. В ОНФ также рассчитывают, что россияне станут в целом пить меньше алкоголя. В организации напомнили, что положительное влияние временных ограничений на торговлю спиртным подтверждено ВОЗ и различными научными исследованиями.

В пресс-службе Минтруда переадресовали запрос «Известий» в Минздрав. В Министерстве здравоохранения подтвердили получение предложений ОНФ. Сейчас ведомство рассматривает их совместно с другими федеральными органами власти, а также представителями экспертного сообщества. В Минздраве согласны: опыт применения ограничительных мер показывает их эффективность. Так, по данным ведомства, за последние семь лет потребление алкоголя снизилось более чем вдвое –– с 18 л в 2011 году до 9,3 л в 2018-м.

Новые убытки

«Известия» изучили региональное законодательство и выяснили, что федеральные нормативы используют 22 субъекта, среди них — Москва, Пермский край, Челябинская, Ярославская области. В остальных субъектах действуют более жесткие нормы — например, в Санкт-Петербурге запрещено продавать алкоголь в магазинах с 22:00 до 11:00. В Тюменской области торговля начинается в 8:00, но завершается в 21:00. В Чечне продавать крепкий алкоголь можно лишь с 8 до 10 утра, а вот в отношении слабоалкогольных напитков действуют федеральные нормы — с 8:00 до 23:00. В Республике Саха (Якутия) запрет действует с 20:00 до 14:00 — то есть продавать спиртное там можно всего шесть часов в день.

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сказал «Известиям», что для ритейлеров сегодня и так действует большое количество ограничений в плане продажи спиртного: по времени, месту, возрасту и так далее. Регионы могут ужесточать эти требования. Дополнительные запреты приведут к убыткам, полагают в ассоциации. Также есть риск, что граждане начнут чаще покупать контрафактную продукцию.

В АКОРТ подчеркнули: если на федеральном уровне установят новые правила, это будет стимулировать власти субъектов еще больше ужесточить региональные нормы продажи алкоголя.

Председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов сказал «Известиям», самые эффективные меры, помогающие снизить потребление спиртного, –– сокращение временной, шаговой и ценовой доступности алкоголя. Эксперт поддержал позицию ОНФ, однако, по его мнению, продажи спиртных напитков должны прекращаться в 20:00–21:00 по местному времени.

В пресс-службах правительства и Минфина на запрос «Известий» на момент публикации не ответили. В Минпромторге уточнили, что предложения ОНФ в ведомство пока не поступали.

«Известия» писали, что Минфин выступил против повышения возрастного порога продажи спиртного. Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование законопроект, согласно которому лицам младше 21 года запретят отпускать алкоголь крепостью выше 16,5%. Россияне предложение поддержали: по данным опросов, которые провел ВЦИОМ в прошлом году, 78% граждан положительно отнеслись к идее увеличить возраст продажи спиртного.

Источник: Известия