Самая красивая и сильная девушка в армрестлинге живет в Новосибирске

Армрестлинг— спортивное единоборство, вид борьбы на руках между двумя участниками. Жительница Новосибирска Екатерина Никишёва – настоящая звезда российского армрестлинга. Не так давно сибирячка выиграла национальное первенство по армрестлингу, затем ей покорился чемпионат Европы, а на днях Никишёва стала двукратной чемпионкой мира.
Мировое первенство состоялось в Румынии, в соревнованиях принимали участие 1500 спортсменов из 54 стран. Катя Никишева стала лучшей в борьбе на правой и левой руках.
Примечательно, что Катя очень женственная, даже миниатюрная, учитывая, каким спортом она занимается. Можно с уверенностью сказать, что в Новосибирске живет самая сильная и самая красивая армрестлерша в мире. Второе утверждение ранее тоже было признано официально.
При этом несколько лет назад Никишева едва не покинула армрестлинг навсегда. Но выдержав паузу, она поняла, что не может без спорта, и вернулась. Как результат – триумф последовал один за другим.
Источник: unews24.ru