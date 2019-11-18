Самая красивая и сильная девушка в армрестлинге живет в Новосибирске

Екатерина Никишева стала лучшей в борьбе на правой и левой руках. Примечательно, что девушка очень женственная, даже миниатюрная, учитывая, каким спортом она занимается.

Екатерина Никишёва

Армрестлинг— спортивное единоборство, вид борьбы на руках между двумя участниками. Жительница Новосибирска Екатерина Никишёва – настоящая звезда российского армрестлинга. Не так давно сибирячка выиграла национальное первенство по армрестлингу, затем ей покорился чемпионат Европы, а на днях Никишёва стала двукратной чемпионкой мира.

Мировое первенство состоялось в Румынии, в соревнованиях принимали участие 1500 спортсменов из 54 стран. Катя Никишева стала лучшей в борьбе на правой и левой руках.

Примечательно, что Катя очень женственная, даже миниатюрная, учитывая, каким спортом она занимается. Можно с уверенностью сказать, что в Новосибирске живет самая сильная и самая красивая армрестлерша в мире. Второе утверждение ранее тоже было признано официально.

При этом несколько лет назад Никишева едва не покинула армрестлинг навсегда. Но выдержав паузу, она поняла, что не может без спорта, и вернулась. Как результат – триумф последовал один за другим.

Источник: unews24.ru