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Самая красивая и сильная девушка в армрестлинге живет в Новосибирске

15:30 18.11.2019 Фото: страница Никишевой во ВКонтакте
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Екатерина Никишева стала лучшей в борьбе на правой и левой руках. Примечательно, что девушка очень женственная, даже миниатюрная, учитывая, каким спортом она занимается.

Самая красивая и сильная девушка в армрестлинге живет в Новосибирске
Екатерина Никишёва

Армрестлинг— спортивное единоборство, вид борьбы на руках между двумя участниками. Жительница Новосибирска Екатерина Никишёва – настоящая звезда российского армрестлинга. Не так давно сибирячка выиграла национальное первенство по армрестлингу, затем ей покорился чемпионат Европы, а на днях Никишёва стала двукратной чемпионкой мира.

Мировое первенство состоялось в Румынии, в соревнованиях принимали участие 1500 спортсменов из 54 стран. Катя Никишева стала лучшей в борьбе на правой и левой руках.

Примечательно, что Катя очень женственная, даже миниатюрная, учитывая, каким спортом она занимается. Можно с уверенностью сказать, что в Новосибирске живет самая сильная и самая красивая армрестлерша в мире. Второе утверждение ранее тоже было признано официально.

При этом несколько лет назад Никишева едва не покинула армрестлинг навсегда. Но выдержав паузу, она поняла, что не может без спорта, и вернулась. Как результат – триумф последовал один за другим.

Самая красивая и сильная девушка в армрестлинге живет в Новосибирске

Самая красивая и сильная девушка в армрестлинге живет в Новосибирске

Источник: unews24.ru

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От редакции

Красивая?

Аноним, 18 ноября 2019 15:44
Аноним, 18 ноября 2019 16:32
НВР: на удивление

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