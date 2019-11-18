Погиб под колесами MAN из Барнаула водитель Mazda RX-8 на трассе Р-256 в Бердске

На выезде из Бердска произошло ДТП со смертельным исходом

По уточненной информации, 18 ноября около 11.50 29-летний житель г. Бердска, управляя автомобилем «Мазда RX-8», двигался по автодороге Р-256 «Новосибирск-Ташанта» со стороны Новосибирска в направлении Искитима. В пути следования на 39-м км, напротив одного из торговых центров в Бердске, он, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАН» под управлением 51-летнего жителя Барнаула.

В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка с черепно-мозговой травмой госпитализирована в реанимационное отделение Бердской центральной городской больницы. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автор видео читатели «Курьер. Среда. Бердск»



Источник: МВД по НСО