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Погиб под колесами MAN из Барнаула водитель Mazda RX-8 на трассе Р-256 в Бердске

15:45 18.11.2019 Фото: МВД по НСО
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Его пассажирка с черепно-мозговой травмой госпитализирована в реанимационное отделение Бердской центральной городской больницы.

Погиб под колесами MAN из Барнаула водитель Mazda RX 8 на трассе Р 256 в Бердске
На выезде из Бердска произошло ДТП со смертельным исходом

По уточненной информации, 18 ноября около 11.50 29-летний житель г. Бердска, управляя автомобилем «Мазда RX-8», двигался по автодороге Р-256 «Новосибирск-Ташанта» со стороны Новосибирска в направлении Искитима. В пути следования на 39-м км, напротив одного из торговых центров в Бердске, он, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАН» под управлением 51-летнего жителя Барнаула.

В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка с черепно-мозговой травмой госпитализирована в реанимационное отделение Бердской центральной городской больницы. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автор видео читатели «Курьер. Среда. Бердск»

Источник: МВД по НСО

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От редакции

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Аноним, 18 ноября 2019 16:22
то есть он даже не выворачивал?
Там поворот то смешной: это в как он несся то что его развернуло?

Земля пухом.

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